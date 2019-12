Les hooligans ont gâché le spectacle à Khouribga

L'Olympique Club de Khouribga a reçu au Complexe OCP le Wydad de Casablanca, pour le compte d’un match reporté de la sixième journée du Botola Pro Maroc Telecom. Chaque formation souhaitait remporter les trois points de la rencontre. Et ce sont les visiteurs qui l’ont emporté sur le score sans appel de quatre à zéro.

Ainsi le Wydad a réussi à marquer un but précoce par l’intermédiaire de Babatunde à la 6’, profitant d'une énorme erreur de la défense khouribguie au niveau de la couverture. Et avant que les locaux ne retrouvent leur équilibre, ils ont reçu un nouveau coup dur à la 13’, quand Badr Gadarine a doublé la mise, suite à un coup franc direct. Quatre minutes plus tard, les visiteurs ont enfoncé le clou en inscrivant un troisième but par Ismail El Haddad, après une nouvelle erreur fatale de la défense locale.

Trois à zéro, en peu de temps, ce scénario a provoqué un choc aux supporters khouribguis, qui ont manifesté leur colère en jetant des bouteilles d'eau sur la pelouse. Pire encore, certains d’entre eux ont envahi le terrain en signe de protestation. Ce qui a contraint l’arbitre à suspendre le match jusqu'au retour du calme.

Les Phosphatiers ont essayé d'organiser leurs rangs pour éviter un nouvel effondrement et sauver ce qui pouvait encore l’être. Pour leur part, les Rouges n’ont pas battu en retraite et ont continué à chercher à marquer un nouveau but. Et ils étaient sur le point d'y parvenir à la 45’, quand Ismail El Haddad a tiré un boulet de canon de l'intérieur de la surface de réparation, mais sa frappe a heurté la barre transversale.

Au début de la seconde mi-temps, l'entraîneur de l’OCK a procédé à un premier changement : El Haki à la place de Lahlali. L'intention des locaux était claire : réduire le score. Le deuxième changement des Khouribguis est survenu à la 53’, quand Ouchen a remplacé Lagrou.

Malgré les changements, l'Olympique n’a pas réussi à changer l'issue du match. Le Wydad, à son tour, a procédé à un changement à la 68’, lorsqu’El Karti a remplacé Al Kaabi. L'entraîneur du Wydad cherchait par ce changement, à renforcer son milieu de terrain tout en tentant d’inscrire d’autres buts via des contre-attaques rapides.

Ainsi, les coéquipiers d’El Haddad ont réussi à la 75’ à aggraver le score par le biais de Babatunde, consécutif à une passe judicieuse d’El Karti.

Grâce à cette victoire, le WAC occupe provisoirement la troisième place avec 13 points au compteur, tandis que l’OCK en compte 7.

Il convient de signaler qu’à la fin de la rencontre, le hooliganisme a repris de nouveau avec de désolantes scènes et actes perpétrés à l’extérieur du stade. Des véhicules et des magasins ont été saccagés et l’on parle de quelque 20 excités arrêtés. Le Wydad et ses supporteurs ont dû attendre trois heures après le coup de sifflet final du match pour pouvoir rentrer à Casablanca.