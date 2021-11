Les guitares de U2, David Gilmour et Eric Clapton vendues aux enchères

Les guitares d’Edge (U2), d’Eddie Van Halen, d’Elvis Presley et d’Eric Clapton figurent parmi les objets les plus chers d’une vente aux enchères sur le thème du rock qui a rapporté plus de 5 millions de dollars ce week-end.



L’événement Icons & Idols: Rock N’ Roll de Julien’s Auctions a également mis en vedette la guitare de David Gilmour utilisée sur scène lors de la période Momentarily Lapse of Reason de Pink Floyd (200 000 $, soit le double de son estimation avant enchères) et la Fender Stratocaster d’Amy Winehouse, que la chanteuse utilisait sur scène et dans le clip de « Take the Box » (vendue 153 000 $). La guitare électrique Gibson Explorer 1976 de Edge, utilisée lors de la tournée The Joshua Tree de U2, a atteint l’enchère maximale de 437 500 $, tandis que la Gretsch Irish Falcon 2005 de Bono (jouée sur les versions live de « One » et « Walk On ») a été vendue 115 000 $.



Mais c’est la guitare acoustique d’Eric Clapton, celle utilisée sur scène lorsqu’il jouait avec Derek & the Dominoes, qui a établi le record de la vente : 625 000 dollars, dépassant ainsi son estimation à 500 000 $ avant l’enchère. Toutefois, les paroles de « Layla« , écrites à la main par Clapton, ne se sont vendues « que » à 37 500 $, tarif qui se situait dans la limite inférieure de son estimation.