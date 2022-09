Les grossistes s’attendent à une stabilité du volume des ventes au troisième trimestre

Les anticipations des chefs d'entreprise opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros pour le troisième trimestre 2022 ne sont ni optimistes ni pessimistes.



En effet, selon les enquêtes de conjoncture réalisées par le Haut-commissariat au plan (HCPO) au titre du troisième trimestre 2022, les pronostics de plus de la moitié (54%) des marchands non financiers, pour le troisième trimestre en cours, révèlent une hausse de l’activité globale. Seuls 10% d’entre eux s’attendent à une baisse.



D’après l’organisme public, ces anticipations seraient dues à l’amélioration prévue dans les activités de l’«Hébergement et restauration», des «Transports aériens», des «Transports terrestres et transport par conduites» et des «Transports par eau».



Les pronostics des patrons sondés seraient aussi liés à la baisse prévue dans les «Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques», a indiqué le Haut-commissariat.



De ces enquêtes de conjoncture, il ressort en outre que près de la moitié des chefs d’entreprise (47%) anticipent une hausse de la demande et un plus d’un quart (26%) une augmentation des effectifs employés.



Selon les résultats de ces enquêtes, 20% des chefs d’entreprise sondés jugent difficile la trésorerie, souligne le HCP dans une note d'information.



Au titre du deuxième trimestre 2022, il ressort des résultats des enquêtes de conjoncture que l’activité des services marchands non financiers aurait connu une hausse selon 68% des patrons.



D’après l’analyse du HCP, cette évolution aurait été le résultat de la hausse des activités de l’«Hébergement et restauration», des «Transports aériens», des «Transports terrestres et transport par conduites» et des «Télécommunications».



Dans sa note, le Haut-commissariat au plan révèle que le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 74% au cours de cette même période.

La même source rapporte que les carnets de commandes du secteur ont été jugés d’un niveau normal par 70% des patrons et inférieur à la normale selon 22%, tandis que l’emploi aurait connu une augmentation selon 27% des chefs d’entreprise.



A titre de comparaison, les appréciations des grossistes telles qu’elles ressortent des mêmes enquêtes de conjoncture suggèrent qu’au deuxième trimestre 2022 les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une stabilité selon 65% des grossistes et une hausse selon 20%.



Selon le Haut-commissariat, cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans les «Commerce de gros d'autres équipements industriels» et les «Autres commerces de gros spécialisés » et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le «Commerce de gros de biens domestiques».



En ce qui concerne l’emploi, le HCP indique dans sa note d’information qu’une majorité des chefs d’entreprise (80%) estiment qu’il aurait connu une stabilité.



Quant aux stocks de marchandises, ils «se seraient situés à un niveau normal selon 79% des grossistes et la tendance observée des prix de vente aurait affiché une hausse selon 58% des chefs d’entreprise», a noté le Haut-commissariat.



Il est à noter que les anticipations de la majorité des grossistes (65%) pour le troisième trimestre 2022 affichent une stabilité du volume global des ventes. Seuls 18% des sondés confient s’attendre à une hausse.



Précisons que cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le «Commerce de gros de biens domestiques» et le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le «Commerce de gros d'autres équipements industriels», comme l’a relevé le HCP dans sa note d’information.



Selon la même source, les commandes prévues pour le troisième trimestre 2022 seraient d’un niveau inférieur à la normale selon 30% des chefs d’entreprise, alors que 82% des grossistes anticipent une stabilité des effectifs.



Comme l’ont fait savoir les chefs opérant dans les secteurs des services marchands non financiers, leurs collègues grossistes ont également jugée difficile la trésorerie. 39% d’entre eux, pour être plus précis.



Alain Bouithy