Les fans de la star américaine se réjouissent de son retour à la musique

Spears retrouve enfin son public. La popstar, placée pendant 13 ans sous la tutelle de son père avant d'être libérée en novembre 2021, a dévoilé vendredi dernier Hold Me Closer, un remix des tubes Tiny Dancer et The One d'Elton John. Sur Twitter les fans de la chanteuse se sont réjouis de ce retour à la musique et lui ont apporté leur soutien grâce au hashtag #WelcomeBackBritney, qui s'est rapidement retrouvé en tendance sur la plateforme. "Je suis tellement heureuse de savoir que Britney a finalement pu être libre et travailler selon ses conditions. Je t'aime et je t'ai aimée pendant tant d'années. Welcome back angel, peut-on lire dans un tweet d'une fan. Britney Spears n'a pas sorti de morceau depuis 2016, date de son dernier album studio Glory. Depuis, elle s'était contentée de sortir trois chansons inédites de ce disque en 2020. Hold Me Closer est donc le premier single de la chanteuse depuis la fin de sa mise sous tutelle en novembre 2021. Quelques heures après la mise en ligne du titre sur les plateformes, le morceau est déjà en tête des ventes sur iTunes dans 40 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Brésil, le Mexique, l'Allemagne, l'Italie, Israël et la Suède, selon Variety. Sur Twitter, Britney Spears a réagi au succès de son single dans une vidéo, adressée à Elton John. "Bonjour Sir Elton John, nous sommes numéro 1 dans 40 pays. Mon dieu ! Je suis dans la baignoire en ce moment et je suis sur le point d'aller passer la meilleure journée de ma vie", déclare-t-elle dans sa vidéo.