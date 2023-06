Les fans de Manchester City célèbrent la fin d'une longue attente

Le premier sacre en Ligue des champions de Manchester City a été accueilli dans la liesse par des milliers de supporters du club réunis dans le centre-ville, après la victoire 1-0 de leurs protégés en finale contre l'Inter Milan, samedi, à Istanbul.



"C'était mérité. C'est quelque chose qui nous avait échappé ces dernières années", s'est rappelé pour l'AFP l'un de ses fans, Shaun Stevens, en référence notamment à la finale perdue (1-0) il y a deux ans contre un autre club anglais, Chelsea.



"C'était toujours le bâton avec lequel les autres aimaient nous battre. Pas de titre européen, pas de titre européen. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire maintenant? Plus rien!", s'est-il encore réjoui.



Les Citizens avaient pourtant bien une coupe européenne dans leur armoire à trophées, remportée en 1970, mais c'était la bien moins prestigieuse et aujourd'hui disparue Coupe des vainqueurs de Coupe.



Longtemps dans l'ombre de son encombrant voisin en rouge, Manchester United, le club bleu ciel est devenu au fil des ans et à coup de centaines de millions d'euros investis, après l'arrivée des Emirats arabes unis à sa tête, l'équipe dominante en Angleterre, avec quatre titres de champion lors des cinq dernières années.



Mais la C1 s'est longtemps refusée à eux et à leur entraîneur Pep Guardiola qui, grâce à un but de son milieu défensif Rodri à un peu plus de vingt minutes de la fin du temps réglementaire, a mené son club à un triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions que seul Manchester United avait réussi en Angleterre, en 1999.



La frappe victorieuse de l'Espagnol a été accueillie par une explosion de joie des quelque 6.000 personnes massées dans la fan zone, avant de longues minutes d'angoisse jusqu'au coup de sifflet final libérateur.



"C'est une des plus belles nuits de ma vie!", a assuré à l'AFP Jacob Evans. "Vous avez vu tout le monde qu'il y avait ici? C'était incroyable".

Les Piccadilly Gardens, une vaste place commerciale du centre-ville était bondée de personnes arborant le maillot bleu ciel des nouveaux champions d'Europe et se hissant parfois sur les arrêts de bus.



Mais les célébrations ne font que débuter à Manchester puisque le club a annoncé juste après le coup de sifflet final que les joueurs et le staff participeront, lundi, à une parade à travers la ville avec un bus ouvert pour célébrer les trois trophées remportés cette année.