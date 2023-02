Les équipes masculine et féminine de la 1ère BIP des FAR dominent le championnat international de parachutisme

Les équipes masculine et féminine de la première Brigade d'infanterie parachutiste (1ère BIP) des Forces Armées Royales (FAR) ont largement dominé le championnat international de parachutisme, organisé samedi à Béni Mellal.



Dans les épreuves individuelles, Mohamed Azennag (1ère BIP) s'est classé premier après avoir réalisé avec brio son saut de précision. Azennag a été suivi de Mokhtar Chinoui (1ère BIP) arrivé deuxième et de Fatima Zohra Labiad (1ère BIP) qui s'est classée troisième ex æquo avec Abderrahim Maou de la même équipe.



Les trois parachutistes ont réalisé des figures et des sauts de haut niveau, ce qui confirme de nouveau l'ascension fulgurante de ce sport d'adrénaline au Royaume.



Chez les juniors, le parachutiste Redouan Bouguasaa s'est largement imposé face à Ilyas Abail classé deuxième et Matthieu Jane, troisième. Les trois parachutistes représentent respectivement les clubs de Taroudant et du PACMA.



Dans le classement des équipes, les équipes masculine et féminine de la 1ère BIP des FAR ont raflé la mise en s'imposant solidement face aux autres équipes et en dominant les trois places du podium.



Organisé par le Conseil régional du tourisme de Béni-Mellal Khénifra et l'Office national marocain du tourisme (ONMT), en partenariat avec le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, cet évènement vise à promouvoir le parachutisme dans la région et à en faire une niche touristique à forte valeur ajoutée.



Le championnat international de parachutisme qui se tient cette année sous le thème "Les loisirs aéronautiques au service du tourisme d’aventure dans la région BMK", est une opportunité pour les participants d’apprécier la qualité des thermiques et la beauté de l'aérodrome de Béni Mellal qui fait partie du Top 20 des meilleurs sites mondiaux de parachutisme.



S’étendant sur une superficie de 113 hectares et doté d’une piste de 1200 m de long et 10 m de large ainsi qu’une aire de stationnement de 2400 m2, l’aérodrome de Béni Mellal accueille régulièrement des compétitions sportives aéronautiques de haut niveau.