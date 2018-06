Les équipements médicaux des cliniques privées mis à la disposition des Ramédistes

L'Association nationale des cliniques privées (ANCP) a tenu récemment une réunion avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Hicham Najmi, pour débattre des voies et moyens pour renforcer le partenariat entre le secteur public et privé et de mettre en place des mécanismes permettant d’atteindre les objectifs fixés par les deux parties.

Durant cette réunion, il a été convenu de mettre les moyens techniques et les équipements médicaux des cliniques privées à la disposition des malades qui bénéficient du Ramed.

Selon un communiqué de presse de l’ANCP, cette mesure permettra de surmonter le manque de moyens dans le secteur public surtout au niveau des ressources humaines, d’éviter le surpeuplement et les délais longs pour prendre un rendez-vous du fait de la pression quotidienne sur l'hôpital public et des insuffisances des différents équipements techniques comme le scanner.

L’ANCP a souligné que le partenariat public-privé dans le domaine de la santé permettra également de mettre la compétence et le savoir faire des médecins du secteur privé à la disposition du ministère de la Santé pour effectuer les diagnostics et les opérations chirurgicales pour les malades dans les hôpitaux publics, et ce, « dans le but d’atténuer le manque de ressources humaines dans le secteur public ».

L'ANCP a décidé d’organiser une conférence de presse lundi 9 juillet 2018 à partir de 18h30 à Casablanca pour jeter plus de lumière sur ce sujet, sur l’hospitalisation privée au Maroc, les contraintes et les perspectives d’avenir.