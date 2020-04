Les épreuves d’arts martiaux à l’heure du virtuel

La Fédération royale marocaine de taekwondo organise, du 1er au 16 mai, le premier championnat national virtuel de "poomsae", une discipline de démonstration des techniques de taekwondo.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, la Fédération a indiqué que ce tournoi vise à encourager la pratique du taekwondo avec des méthodes adaptées au confinement, notant que les participants à ce tournoi sont invités à envoyer, par téléphone mobile, leurs vidéos en train de pratiquer le "poomsae".

Les performances des taekwondoïstes seront évaluées par les meilleurs arbitres nationaux et internationaux, fait savoir le communiqué, notant que les personnes intéressées par cette discipline pourront également voter pour la meilleure performance à travers le site officiel de la Fédération. Ce genre de tournois virtuels encouragerait la poursuite de la pratique du sport à travers l'utilisation des nouvelles technologies de communication tout en respectant le confinement et les mesures préconisées pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, les Marocains Redouane Tazarini (messieurs) et Ilham Bourkadi (dames) ont remporté le titre du championnat arabe virtuel de "shadow kick-boxing", organisé par l'Union arabe de kick-boxing à partir du 10 avril.

Tazarini a remporté le titre en s'adjugeant la première place avec un total de 47,5 points, tandis que la deuxième position est revenue ex-æquo au Palestinien Hassan Soubhi et au Jordanien Mohammed Wasfi avec un score de 46,5 points. Pour sa part, le Marocain Mostafa El Haddadi a fini quatrième avec un score de 46 points.

Chez les dames, Ilham Bourkadi s'est adjugé le titre à la faveur d'un score de 43,7 points. Elle a devancé les deux Algériennes, Imane Bouaricha et Linda Yamani, deuxièmes avec un score de 43,6 points, tandis que la Marocaine Sabah Aouni s'est contentée de la troisième marche du podium avec un total de 43,1 points.

Placé sous le thème "Restez chez vous et participez avec nous", ce tournoi qui a connu la participation de 593 kick-boxeurs représentant 15 pays, vise à encourager les kick-boxeurs à poursuivre leur entraînement à domicile dans cette conjoncture marquée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Pour participer à ce tournoi, les kick-boxeurs étaient invités à partager une vidéo d'eux en train de pratiquer le "shadow kick-boxing". Un jury était chargé de noter les participants après évaluation de leurs performances selon des critères spécifiques notamment la bonne exécution des techniques de kata, la rapidité et le rythme de l'exécution.

Outre les kick-boxeurs, le Royaume a été représenté également par l'arbitre Ahmed Barra.