Les enjeux du sommet UA-UE

Bruxelles accueillera les 17 et 18 février courant le sixième sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne (UE) et de l’Union africaine (UA). Si d’aucuns estiment que ce sommet constituera une occasion unique de jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi entre l’UA et l’UE, le chercheur marocain spécialiste des affaires africaines, Moussaoui Ajlaoui, a souligné que les enjeux de cette rencontre sont autres, surtout pour la partie européenne. «Ce sommet prouve l'importance de l'Afrique au niveau international, notamment pour ses ressources naturelles importantes. L'Europe ne veut pas renoncer à sa "part" du gâteau », a-t-il affirmé, précisant que « ce sommet s’inscrit dans le même cadre que les rencontres tenues entre l’UA et plusieurs grands pays comme les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, la Russie, la Chine et la Turquie ». «Il y a une sorte d'obsession pour l'Afrique et, surtout, pour ses richesses naturelles, notamment les matières premières qui sont vitales dans le domaine de la technologie moderne, comme la fabrication de voitures électriques et de satellites. Le problème est que l'Europe traite unilatéralement avec les pays africains et ne dispose pas d’une vision commune pour le continent africain et son développement », a soutenu Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center. Et d’ajouter:«C'est un rendez-vous comme les autres. L’UE a intérêt à ouvrir les portes de l’Afrique aux entreprises européennes et à obtenir une place dans ce marché dans le cadre de la concurrence entre les grands pays ».

Par ailleurs, chaque pays européen, selon Moussaoui Ajlaoui, a ses propres intérêts.Ainsi, ce qui compte en particulier pour l'Espagne en Afrique, ce sont ses relations avec le Maroc.«Il y a des appels en Espagne demandant à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) d’inclure Sebta, Mellilia et les Iles Canaries dans son champ d’action ».

Quant à la France, il y a une baisse de son influence sur le continent africain, notamment dans la région sahélo-saharienne (surtout l'Afrique centrale, le Mali qui représente une grande importance géostratégique dans la région et le Burkina Faso)face à une forte présence russe. Pour Paris, ce sommet constitue une occasion propice pour restaurer son influence en Afrique francophone en particulier.

Une autre question qui se pose avec acuité est celle concernant la participation du chef des pantins du Polisario à ce sommet. Plusieurs eurodéputés s’opposent à ce que le chef du Polisario soit présent à ce sommet UA-UE.«L’UE invite également le Polisario au Sommet UA-UE. Il s’agit d’une gaffe diplomatique sans précédent ! Carle Polisario est une organisation terroriste. L'UE devrait enfin reconnaître, comme les Etats-Unis, la souveraineté du Maroc sur le Sahara », a écrit l’eurodéputé allemand Maximilian Eugen Krah (Alternative pour l'Allemagne-AfD),sur son compte Twitter.

Pour Moussaoui Ajlaoui, l'Algérie tentera d'exploiter ce sommet pour montrer qu'elle est revenue sur la scène diplomatique et, par ricochet, imposer le point de vue des séparatistes. «Quelle sera la réaction du Maroc ? Et quelle sera sa représentation lors de cette rencontre, en cas de présence du front séparatiste ? Je ne sais pas», a-t-il souligné, ajoutant qu’en 2017,soit avant le retour du Maroc à sa famille africaine, le Polisario a pris part au 5è Sommet UA-UE à Abidjan. Depuis, plusieurs changements géostratégiques sont survenus sur la scène africaine qui pourraient changer complètement la donne, a-t-il conclu.