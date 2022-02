Les efforts du Maroc en matière de lutte contre l'extrémisme mis en avant lors d' un forum euro-méditerranéen

Les efforts du Maroc en matière de lutte contre l'extrémisme et de diffusion des valeurs de tolérance ont été mis en avant lors d'un forum euro-méditerranéen sur la lutte contre l'extrémisme, organisé à Amman en Jordanie, du 12 au 17 février.



La délégation marocaine participant à cet événement a présenté les efforts déployés par le Royaume dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme, notamment à travers l'encadrement du champ religieux basé sur le juste milieu et la modération, la formation des imams, la création d'espaces de rencontres entre les différents acteurs, ainsi que la coopération en vue de la création d'une plateforme pour la diffusion des cultures de tolérance, de paix et de cohabitation.



De même, lors de ce forum, tenu sous le signe "Des jeunes contre l'extrémisme", la délégation marocaine a mis en avant la diversité culturelle dont jouit le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



La participation du Maroc à ce forum s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les sociétés civiles marocaine et jordanienne, l'action commune au niveau régional en vue de la réalisation de la paix, ainsi que la coordination en matière de lutte contre l'extrémisme violent à travers un ensemble d'initiatives, a souligné Naoufal El Hammoumi, membre du Conseil mondial des secrétaires de l'initiative des religions unies.



De son côté, Abdelmoula Idrissi Bouzidi, membre du Forum des jeunes marocains pour l'échange culturel et scientifique, a souligné le rôle de la jeunesse dans l'échange intellectuel et culturel, la promotion de l'esprit de tolérance entre les pays, ainsi que l'éradication du phénomène de l'extrémisme.



Ce genre de rencontres revêt une grande importance pour la jeunesse marocaine car il lui permet de présenter son pays et sa culture aux autres pays participants, a ajouté M. Bouzidi, saluant le rôle de S.M le Roi dans la réalisation du Nouveau modèle de développement, ainsi que les grands projets que connaît le Royaume.



Pour sa part, Achouak Chalkha, membre du Centre des études hispano-lusophones relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, a relevé que l'événement a constitué une occasion pour les jeunes de discuter de l'extrémisme violent et des moyens permettant de faire face à ce phénomène qui conduit au terrorisme.



Outre le Maroc, des délégations représentant le Portugal, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, l'Italie, la Tunisie, la Jordanie et la Palestine ont également pris part à ce forum, organisé avec l'appui de la Commission européenne.



L'événement a été marqué par la tenue de plusieurs ateliers portant sur divers sujets liés à l'autonomisation des jeunes comme moyen de lutte contre l'extrémisme, ainsi que sur le renforcement des valeurs de tolérance et de solidarité.



Les participants ont notamment insisté sur l'implication des jeunes dans l'élaboration des politiques et des programmes et sur la nécessité de la conjugaison des efforts des gouvernements et de la société civile pour la promotion du dialogue, dans le cadre du respect des droits de l'Homme.



La délégation marocaine a également pris part à la Semaine de l'harmonie interconfessionnelle instituée par les Nations unies en 2010 à la demande du Roi Abdallah II de Jordanie, et qui est devenue une semaine mondiale de la cohabitation et de la tolérance entre les religions.