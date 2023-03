Les efforts du Maroc en matière de développement humain mis en avant à New York

Les efforts entrepris par le Maroc en matière de développement humain ont été mis en exergue, à New York à l'occasion de la 67è session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW67), par le wali-coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohamed Dardouri.



Lors de ses entretiens avec les délégations participant à ce conclave dont les travaux se poursuivent jusqu’au 17 mars courant, M. Dardouri a souligné que la promotion des droits des femmes et des filles figurent au cœur des objectifs de l'INDH. Il a, dans ce cadre, passé en revue les projets et les initiatives d’envergure engagés dans le cadre de l’INDH destinés principalement à promouvoir la condition des femmes dans les différentes provinces du Royaume.



Le Wali-coordinateur national de l’INDH, qui fait partie de la délégation officielle du Maroc à cette grand-messe onusienne tenue sous le thème "Innovation et évolution technologique et éducation à l'ère du numérique aux fins de la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles", a également mis en avant le rôle et la contribution des femmes dans la dynamique de développement que connaît le Royaume dans divers domaines.



La délégation marocaine est composée notamment de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar et des représentants de départements ministériels et de la société civile.



La 67è session de la Commission de la condition de la femme connaît la participation des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales accréditées par le Conseil économique et social des Nations Unies de toutes les régions du monde.



Deux semaines durant, les débats passent au crible les problèmes à régler et les possibilités à exploiter sur la voie de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural.