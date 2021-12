Les échecs de 2021

La fin d'une année invite à la réflexion sur les événements et les tendances qui l'ont façonnée. En 2021, ils incluent la pandémie de Covid-19, récemment revigorée par la variante Omicron ; la marche régulière du changement climatique, qui a intensifié la pression pour atteindre les émissions nettes zéro ; et les tensions géopolitiques, en particulier la rivalité des grandes puissances entre les Etats-Unis et la Chine. Sur tous ces fronts, 2021 a été une année de détérioration.



Aussi difficile qu'ait été l'année 2020, elle s'est conclue sur des motifs d'espoir. Des vaccins efficaces contre le Covid-19 étaient en cours de déploiement. Les Etats-Unis ont eu un nouveau président qui, contrairement à son prédécesseur, a reconnu la menace que représente le changement climatique et la valeur des alliances américaines. L'OTAN mettait au point son nouveau concept stratégique. Une action efficace pour relever les défis auxquels l'Occident est confronté semblait être une réelle possibilité.



Et pourtant, au cours de l'année écoulée, ces défis n'ont fait que s'intensifier et se multiplier. L'expérience sociale mondiale sans précédent provoquée par la pandémie – y compris le confinement des personnes chez elles – a mis à rude épreuve les sociétés. L'approfondissement de la polarisation déchire les coutures des démocraties.



Cela n'aide pas que même dans les pays où la démocratie libérale est fermement établie, les gouvernements ont assumé des pouvoirs exceptionnels - une tendance dont les effets insidieux sont susceptibles de perdurer longtemps après la fin de l'urgence. Au-delà du bilan psychologique incontestable des confinements, les abus de pouvoir perçus peuvent avoir des conséquences durables sur le futur soutien public, y compris la perception des citoyens du contrat social. Reconnaissant la menace pour la démocratie dans le monde, le président américain Joe Biden a récemment convoqué un sommet virtuel sur le sujet (avec une liste d'invités discutable). Mais, comme certains experts l'ont observé, le renouvellement de la démocratie nécessitera quelque chose de plus fondamental.



Sur le plan économique, la reprise a été très asymétrique, certaines économies enregistrant de solides progrès, tandis que d'autres sont restées sous assistance respiratoire. Désormais, les chocs d'offre et les flambées des prix de l'énergie, ainsi qu'une nouvelle vague d'interdictions de voyager et de blocages, génèrent davantage de vents contraires. Et, au milieu des risques financiers croissants et des pressions inflationnistes, les décideurs politiques et les institutions financières internationales sont obligés d'effectuer un délicat exercice d'équilibrage.



L'absence d'action multilatérale efficace pendant la pandémie, illustrée par d'énormes écarts dans l'accès aux vaccins, a encore mis en évidence la capacité insuffisante du système mondial à relever les défis communs. Une décevante action des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow mettra la touche finale à un tableau sombre.

La baisse de la confiance dans la coopération internationale ne pouvait pas survenir à un pire moment. La Russie amasse maintenant des troupes près de sa frontière avec l'Ukraine. Et, avec un comportement de plus en plus affirmé de la Chine, le risque de conflit dans le Pacifique occidental continue d'augmenter.



Une succession de sommets virtuels n'a pas réussi à apaiser les tensions. Et les nouveaux mécanismes de sécurité - notamment le Quad, une coalition lâche des quatre grandes démocraties de la région indo-pacifique, et l'accord de défense AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis - manquent de clarté de vision et de l'approche globale nécessaires, pour assurer la stabilité.



Dans ce contexte, on peut s'attendre à des guerres encore plus asymétriques et à des tumultes géopolitiques en 2022. Alors que le Parti communiste chinois se prépare pour son 20e Congrès national en octobre, ses dirigeants continueront probablement à coopérer sur des défis communs comme le changement climatique, tout en résistant vigoureusement à tout effort occidental pour contrer l'influence croissante de leur pays.



Pour négocier en position de force, le renforcement de la relation transatlantique effilochée doit être une priorité élevée pour l'Occident. C'était le but du slogan souvent répété de Biden, «l'Amérique est de retour», qui était censé être une répudiation de la doctrine «l'Amérique d'abord» de son prédécesseur Donald Trump.



Pourtant, la relation transatlantique est loin d'être remise sur les rails. Par exemple, ce n'est que le mois dernier que l'administration Biden a annoncé qu'elle annulerait les tarifs que Trump avait imposés sur l'acier et l'aluminium européens. Et selon le plus récent Trans-Atlantic Scorecard, produit par la Brookings Institution, les relations américano-européennes sont passées d'une moyenne de 6,6 (sur une échelle de 1 à 10) fin juin à 5,3 fin septembre.



Il appartient à Biden de démontrer la détermination de son administration à rétablir la relation transatlantique. Mais il est peu probable que cela se produise bientôt. La tradition politique américaine veut que les présidents se concentrent davantage sur la politique étrangère au cours de leur deuxième mandat, lorsqu'ils ne sont plus réélus. Pour l'instant, Biden est préoccupé par son faible taux d'approbation, les élections de mi-mandat de novembre au Congrès et le retour possible de Trump en tant que candidat à la présidentielle de 2024 du Parti républicain.



C'est pourquoi, en 2022, l'Europe doit redynamiser ses efforts pour obtenir une plus grande indépendance stratégique vis-à-vis des Etats-Unis. Bien qu'un sentiment croissant de vulnérabilité puisse aider à focaliser les esprits européens, le succès ne viendra pas facilement, notamment parce qu'après 16 ans, la politique étrangère de l'Europe n'est plus de facto dirigée par la main ferme de la chancelière allemande de longue date Angela Merkel.



Certes, le successeur de Merkel, Olaf Scholz, a récemment rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris, et les deux ont formellement affirmé leur ambition commune de renforcer la «souveraineté stratégique» de l'Union européenne. Mais le fossé entre les paroles et les actes est souvent grand en Europe, et la France et l'Allemagne ne sont peut-être plus les principaux moteurs de l'UE. Dans l'Europe post-Brexit, le Premier ministre italien Mario Draghi a habilement manœuvré pour positionner son pays sur le devant de la scène.



Aussi important que soit pour l'Europe de renforcer son indépendance stratégique, elle ne doit pas tourner le dos aux Etats-Unis. Elle ne devrait certainement pas tenter de tracer une voie médiane entre la Chine et les Etats-Unis. Les Européens ne peuvent oublier que notre construction commune est l'exemple le plus important du paradigme consistant à assurer la paix par la prospérité et la prospérité par l'échange ouvert. Mais ce paradigme est fondé sur la résilience, et ici il y a peu de place pour l'ambiguïté ou la passivité.



Les Etats-Unis et l'Europe ont toujours eu leurs désaccords ; ça ne changera pas. Mais ils sont liés par des valeurs partagées et des institutions similaires, et les défis auxquels ils sont confrontés sont plus complexes que jamais. Une introspection honnête – y compris l'admission des propres échecs démocratiques de l'Occident – ​​est nécessaire pour avancer ensemble. Et le réalisme dicte qu'ils le devraient.



Par Ana Palacio

Ancienne ministre des Affaires étrangères d'Espagne et ancienne vice-présidente principale et avocate générale du Groupe de la Banque mondiale