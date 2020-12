Les drôles de confidences de Barack Obama sur le petit ami de sa fille Malia

Les filles de Barack et Michelle Obama, Malia et Sasha, ont grandi sous les yeux du monde entier. Durant les deux mandats de l’ancien président, elles sont passées de petites filles et adolescentes à jeunes adultes.



Aujourd’hui, l’aînée du couple, Malia, est étudiante à l’Université de Harvard, où elle a rencontré son actuel petit ami, en 2017. Dans un podcast diffusé mercredi, Barack Obama en a dit un peu plus sur Rory Farquharson, un Britannique que l’ancien président qualifie de «jeune homme merveilleux». Il a révélé que le jeune couple a passé une partie du confinement lié à la Covid19 chez eux. «Il y avait toute une histoire de visa, il avait un boulot qui l’attendait ici, donc nous l’avons pris avec nous», a-t-il raconté.



«Je ne voulais vraiment pas l’aimer, mais c’est un gamin super», a-t-il plaisanté. Rory Farquharson est resté «quelque temps avec nous», a encore confié Barack Obama, qui a dit avoir «découvert que les jeunes hommes mangent beaucoup». «C’est bizarre de les voir ingérer autant de nourriture. Mes factures de nourriture ont augmenté de 30 pour cent», a-t-il ajouté avec humour. Malia Obama et Rory Farquharson avaient été photographiés pour la première fois sur le campus en 2017, en train de s’embrasser, lors d’un match de football opposant Harvard à Yale. Ils avaient ensuite été aperçus plusieurs mois plus tard se baladant dans les rues de New York. Malia Obama avait fait sa rentrée dans la prestigieuse université en août 2017. Michelle et Barack Obama l’avaient accompagnée pour l’aider à s’installer. Un moment émouvant pour l’ancien président, qui avait lui aussi fait ses études dans l’Université d’Harvard. En 2016, la fille aînée de Barack Obama avait pris une année sabbatique. Et en avait profité pour faire un stage à la Weinstein Compagny à New York. Malia Obama devrait être diplômée en 2021.