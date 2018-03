Les débats se corsent au Rallye Maroc Classic

Une « Boucle » dans le Moyen-Atlas. Pour cette troisième étape, les concurrents ont gagné des terrains de jeu ajoutés par Cyril Neveu lors de sa première édition aux commandes du Maroc Classic en orientant le parcours vers l’Est et Taza afin de proposer une boucle reliant Fès à Ifrane.

Le défi était de proposer une étape assez courte permettant de laisser la part belle à la splendeur de Fès. La caravane du rallye a donc pris le grand axe pour quitter la ville et rejoindre Tahala et le parc national du Tazekka.

L'équipage J. Piccioloni / b. Piccioloni (Lancia Delta HF Integ.) était, semble-t-il, à son aise puisqu'il a remporté cette ERR7 sans conteste en Classic. La catégorie Prestige a été dominée par l'équipage B. Ouvier / J. Ouvier (Dodge Viper).

Après avoir serpenté dans de petites vallées et escaladé quelques collines, les concurrents sont arrivés au coeur du parc. Le départ de la seconde épreuve disputée en sous-bois ne proposait guère de répit aux pilotes et co-pilotes, et il fallait surtout être prudent à l’amorce d’un changement de direction peu visible en plein milieu de la spéciale.

L'épreuve courte et rapide a parfaitement convenu à l'équipage D. & G.Asperti-Boursin à bord de leur Austin Healey 100 Le Mans. Du côté des voitures de prestige, c'est la Mercedes AMG Coupé conduite par Lucchitti & A. Forte qui rafle la victoire, remettant un peu de piment dans le classement de la catégorie !

La troisième spéciale du jour était lancée à quelques kilomètres seulement dans un nouveau parcours empruntant des routes au plus proche de Merhaoua vers Boulemane et les hauts plateaux du Moyen-Atlas.

Dans la catégorie Classic, l'ERR9 a été remportée par l'équipage C.Ghistelinck / L.David (Mercedes 280 SE), vainqueur du Rallye Maroc Classic 2017 dans cette même catégorie ! De sérieux concurrents qui occupent la 4ème place au classement général provisoire de ce 3ème jour du rallye.

En Prestige, le Dodge Viper conduit par B. Ouvier / J. Ouvier reprend ses droits sur la première marche du podium.

Les grandes étendues ont donné un rythme soutenu à cette liaison vers Ifrane et la quatrième et dernière spéciale du jour. Malheureusement pour Olivier Coune et Valérie Cayphas, ce changement de régime n'aura pas convenu à leur AC Cobra : carter cassé. C'est en voiture de courtoisie que l'équipage a poursuivi la journée.

Lors de cette 10ème spéciale, la plus difficile de la journée, l'équipage A.Garzon / G.Baeza ne s'est pas laissé distraire par la beauté du paysage alentour du Tizi N Tiskine et du Jbel Tichfrar puisqu'il a placé la Porsche 911 2.7RS en tête de l'épreuve pour les Classics. La catégorie Prestige voit une nouvelle fois couronnés B. Ouvier / J. Ouvier (Dodge Viper).

Cette étape assez courte a très rapidement mené les participants à Ifrane en passant par la célèbre station de ski, très prisée du Jbel Hebri.



Classement général

Catégorie Classics

1- R. Meziane / Z. Chemao (Porsche Targa)

2- JM. Arlaud / MF. Arlaud (Citroën DS 21)

3- J. Piccioloni / B. Piccioloni (Lancia Delta HF Integ.)

Catégorie Prestiges

1- B. Ouvier / J. Ouvier (Dodge Viper)

2- P. Lucchitti / A. Forte (Mercedes AMG Coupé)

3- M. Covarel / C. Morard (Mercedes SL55 AMG)