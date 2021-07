Les dangers du découplage

La répression du gouvernement chinois contre Alibaba l'année dernière, et contre la société de covoiturage Didi ce mois-ci, a suscité de vives spéculations sur l'avenir de l'industrie technologique de ce pays. Certains considèrent les récentes interventions réglementaires chinoises comme faisant partie d'une tendance justifiable parallèlement à l'examen approfondi de la Big Tech par les autorités américaines . D'autres y voient un jeu pour le contrôle de données qui pourraient autrement être exploitées par les pays occidentaux. Et d'autres encore, plus plausiblement, y voient un coup de semonce pour rappeler aux grandes entreprises chinoises que le Parti communiste chinois est toujours aux commandes.



Mais, de manière plus conséquente, les actions du gouvernement chinois font partie d'un effort plus large visant à découpler la Chine des Etats-Unis – un développement qui pourrait avoir de graves implications mondiales. Malgré la détérioration constante des relations économiques et stratégiques sino-américaines, peu de personnes pensaient que la rivalité se transformerait en une confrontation géopolitique de style guerre froide. Pendant un certain temps, les Etats-Unis ont été trop dépendants de la Chine et les deux économies étaient trop étroitement liées. Maintenant, nous nous dirigeons peut-être vers un équilibre fondamentalement différent.



Trois dynamiques interdépendantes ont défini la guerre froide. La première, et peut-être la plus importante, était la rivalité idéologique. L'Occident dirigé par les Etats-Unis et l'Union soviétique avaient des visions différentes de la façon dont le monde devrait être organisé, et chacun a essayé de propager sa vision, parfois par des moyens néfastes. Il y avait aussi une dimension militaire, illustrée le plus clairement par une course aux armements nucléaires. Et les deux blocs étaient impatients de prendre la tête du progrès scientifique, technologique et économique, car ils reconnaissaient que cela était essentiel pour prévaloir idéologiquement et militairement.



Alors que les Soviétiques ont finalement moins réussi que les Etats-Unis à stimuler la croissance économique, ils ont remporté les premières victoires technologiques et militaires. Le lancement réussi du satellite Spoutnik a servi de sonnette d'alarme aux Etats-Unis.



Les vives rivalités de la guerre froide étaient possibles en grande partie parce que les Etats-Unis et l'Union soviétique étaient découplés. Les investissements américains et les percées technologiques n'ont pas automatiquement profité aux Soviétiques (sauf, parfois, par le biais de l'espionnage) comme ils l'ont fait avec la Chine au cours des dernières décennies.

Mais maintenant, les hostilités sino-américaines, exacerbées par la diplomatie incohérente de Donald Trump, ont créé des analogues modernes des rivalités de la guerre froide. La fracture idéologique, qui n'était même pas à l'horizon il y a 20 ans, est désormais bien cernée, l'Occident vantant les vertus de la démocratie tandis que la Chine pousse avec assurance son modèle autoritaire à travers le monde, notamment en Asie et en Afrique.

Dans le même temps, la Chine a ouvert de nouveaux fronts militaires , notamment en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. Et, bien sûr, la rivalité économique et technologique s'est intensifiée au cours de la dernière décennie, les deux parties concluant qu'elles sont dans une course existentielle pour dominer l'intelligence artificielle. Bien que cette focalisation sur l'IA puisse être erronée, il ne fait aucun doute que la maîtrise des technologies numériques, des biosciences, de l'électronique de pointe et des semi-conducteurs est d'une importance primordiale.



Certains observateurs ont salué la nouvelle rivalité, estimant qu'elle donnera à l'Occident un objectif commun bien défini. Le «moment Spoutnik», après tout, a motivé le gouvernement américain à investir dans les infrastructures, l'éducation et les nouvelles technologies. Une mission similaire pour la politique publique aujourd'hui pourrait apporter de nombreux avantages. En effet, l'administration Biden a déjà commencé à définir les priorités d'investissement américaines en termes de rivalité sino-américaine.



Il est vrai que de nombreuses réussites de l'Occident à l'époque de la guerre froide dépendaient de l'Union soviétique servant de repoussoir. Le modèle de social-démocratie de l'Europe occidentale était considéré comme une alternative acceptable au socialisme autoritaire de style soviétique. De même, la croissance tirée par le marché en Corée du Sud et à Taiwan doit beaucoup à la menace du communisme, qui a forcé les gouvernements autocratiques à éviter la répression ouverte, à entreprendre des réformes agraires et à investir dans l'éducation.



Et pourtant, les avantages potentiels d'un nouveau moment Spoutnik sont probablement largement compensés par les coûts du découplage. Dans le monde interdépendant d'aujourd'hui, la coopération mondiale est fondamentale. La rivalité avec la Chine, pourtant essentielle à la défense de la démocratie dans le monde, n'est pas la seule priorité de l'Occident. Le changement climatique constitue également une menace civilisationnelle et nécessitera une étroite collaboration sino-américaine.



De plus, les commentateurs ont aujourd'hui tendance à minimiser les coûts énormes de la guerre froide . Si l'Occident manque désormais de crédibilité lorsqu'il défend les droits de l'Homme et la démocratie – y compris à Hong Kong et en Chine – ce n'est pas seulement à cause d'une génération d'interventions militaires désastreuses au Moyen-Orient. Pendant les années où les Etats-Unis pensaient qu'ils étaient enfermés dans un conflit existentiel avec les Soviétiques, ils ont renversé des gouvernements démocratiquement élus en Iran (1953) et au Guatemala (1954), et ont soutenu des dictateurs vicieux comme Joseph Mobutu en République démocratique du Congo et Augusto Pinochet au Chili.



C'est une erreur tout aussi grave de penser que la guerre froide a favorisé la stabilité internationale. Au contraire, la course aux armements nucléaires et l'esprit de guerre des deux côtés ont préparé le terrain pour la guerre. La crise des missiles de Cuba n'a pas été la seule fois où les Etats-Unis et les Soviétiques se sont rapprochés d'un conflit ouvert (et d'une « destruction mutuelle assurée »). Il y a également eu des appels rapprochés en 1973, pendant la guerre du Yom Kippour; en 1983, lorsque les systèmes d'alerte précoce soviétiques ont envoyé une fausse alerte au sujet d'un lancement de missile balistique intercontinental américain ; et à d'autres occasions.



L'enjeu aujourd'hui est de parvenir à un modèle de coexistence pacifique permettant la compétition entre des visions incompatibles du monde et la coopération sur les questions géopolitiques et climatiques. Cela ne signifie pas que l'Occident doit accepter les violations des droits humains de la Chine ou abandonner ses alliés en Asie ; mais il ne doit pas non plus se laisser tomber dans un piège à la guerre froide. Une politique étrangère fondée sur des principes devrait toujours être possible, surtout si les gouvernements occidentaux permettent à leurs sociétés civiles de diriger l'examen des abus de la Chine à l'intérieur et à l'étranger.



Par Daron Acemoglu

Professeur d'économie au MIT et co-auteur (avec James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty et The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty