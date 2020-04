Les coupes d'Asie auront bien lieu en 2020

Les coupes d'Asie de football, reportées jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de Covid-19, auront bien lieu en 2020, a promis mercredi le secrétaire général de la Confédération asiatique (AFC) Windsor John interrogé par l'AFP.

La Ligue des champions asiatique et l'AFC Cup (équivalent asiatique de la Ligue Europa) "se joueront toutes deux cette année. Nous avons encore du temps", a assuré le Malaisien.

De nouvelles dates pourraient être fixées d'ici à fin avril et les matches se joueront à huis clos "si c'est ce que les autorités sanitaires réclament".

Les deux compétitions de clubs ont été suspendues en mars, en pleines phases de groupes.

L'AFC justifie sa volonté de les maintenir "pour des raisons sportives et pour honorer des obligations commerciales".