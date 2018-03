Les confessions de Kylie Minogue

Kylie Minogue s’est confiée comme très rarement pour le journal Sunday Times. Concernant sa vie personnelle et plus particulièrement son envie d’être mère, elle avoue : "Je ne peux pas imaginer, si par miracle je tombe enceinte… Je me demande si je pourrais gérer ça, aujourd’hui, à ce moment de ma vie.

Ce serait un mensonge de dire qu’il n’y a pas un peu de tristesse là-dedans, mais j’essaie de ne pas être submergée".

Toutefois, la chanteuse n’exclut pas de trouver l’amour avec un homme qui a déjà des enfants : "Il y a une grande probabilité que lorsque je rencontrerai quelqu’un, si je rencontre quelqu’un, cette personne aura des enfants.

Je me vois bien être belle-mère". Sur les réseaux sociaux, les propos de la star internationale ont touché les internautes qui lui ont écrit des messages de soutien par centaines comme Hannah : "Kylie, réussir à sa vie ne se résume pas à avoir un enfant, je suis sûre que tu peux être la femme la plus heureuse du monde même sans ça. Je t’aime".