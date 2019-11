Les confessions de Demi Moore

Il n’est jamais trop tôt pour écrire ses mémoires... d’autant plus quand on s’appelle Demi Moore. A 56 ans, la belle actrice a décidé de livrer quelques tristes vérités, d’autres plus joyeuses, dans une sorte de journal intime publié chez HarperCollins sous le titre Inside Out. Parmi ses confessions, elle évoque notamment une certaine addiction à la drogue et l’alcool que ses filles viennent de confirmer dans l’émission Red Table Talk, animée par la famille Pinkett-Smith. Rumer (31 ans), Scout (28 ans) et Tallulah (25 ans), ses trois filles, se sont souvenues de rudes moments liés à cette époque désastreuse.

La benjamine du clan formé par Demi Moore et Bruce Willis a expliqué que c’était comme si “le monstre sortait de sa cage”. “Je me souviens de l’anxiété que je pouvais subir quand je sentais que ses yeux étaient un peu plus fermés que d’habitude, que sa façon de s’exprimer était différente, raconte Tallulah. Elle était beaucoup plus affectueuse avec moi quand elle n’était pas sobre. C’était juste bizarre. A certains moments je m’énervais contre elle. Je me souviens avoir dû la traiter comme une enfant, lui parler comme à une enfant. Ce n’était pas la mère qui nous avait élevées.” Pour s’en sortir, Demi Moore est passée par une cure de désintoxication ciblant les traumatismes, la codépendance et l’abus de substances. Elle est désormais tirée d’affaire. Entre ses plans à trois, les infidélités, les expériences de mort imminente et le fait que sa mère l’a prostituée dans sa jeunesse, Demi Moore n’a visiblement pas été épargnée par la vie. C’est également avec tristesse qu’elle a avoué avoir fait une fausse couche à l’époque où elle était en couple avec Ashton Kutcher. Amoureux dans les années 2000, mariés pendant six ans, les deux acteurs ont bien failli être parents. Comblés de joie, ils avaient prévu d’appeler leur future fille Chaplin Ray... avant que le destin n’en décide autrement.

C’est d’ailleurs cette tragédie qui, trop compliquée à endurer, a fait plonger Demi Moore dans un puits de tristesse sans fond...