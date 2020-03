Les confessions de Black M

Black M est aujourd’hui un rappeur à succès : membre du groupe Sexion d’Assaut (avec notamment Gims), disque de diamant pour son album Les Yeux plus gros que le monde sorti en 2014, il a également remporté en 2016 le prix de l’artiste musical français préféré aux Kids Choice Awards, ou encore celui du meilleur artiste pop français aux MTV Europe Music Award en 2015.

Pourtant, tout n’a pas toujours été aussi rose dans la vie de l’artiste de 34 ans. De passage à Marseille pour un concert, l’interprète de “Sur ma route” a révélé dans une interview donnée au journal La Provence avoir vécu quelques mois dans la rue lorsqu’il était enfant : “J’ai rencontré des gens de la Fondation Abbé-Pierre il y a quelques années, et on est toujours en contact, cela m’est resté en tête. Moi-même, j’ai vécu dans la rue pendant trois mois quand j’étais tout jeune, on a été expulsé de notre logement”.

Il évoque d’ailleurs cette période difficile dans le titre Ainsi valse la vie présent sur son dernier album Il était une fois. “C’était compliqué. Je n’aime pas trop m’étaler là-dessus, mais c’est quelque chose que je connais. Comme l’album s’appelle Il était une fois et que je raconte plein d’histoires, je me suis dit qu’il fallait que j’en parle”, poursuit le rappeur.

Aujourd’hui, cette période est bien révolue et Black M est devenu un artiste accompli et un homme épanoui : il est en effet, depuis 2012, l’heureux papa d’un petit garçon prénommé Isaac.