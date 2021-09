Les clubs européens mobilisés pour leurs joueurs guinéens après le coup d'Etat

Plusieurs clubs de football européens ont entrepris de venir en aide à leurs joueurs internationaux guinéens bloqués par le coup d'Etat militaire en cours à Conakry, a-t-on appris de source proche des clubs concernés, qui tentent d'affréter un vol retour. Ces clubs travaillent à "mettre en place un avion privé pour ramener les joueurs" et "faire rentrer tout le monde le plus tôt possible", a indiqué cette source à l'AFP. Parmi les 24 joueurs guinéens convoqués par leur sélectionneur français Didier Six, cinq d'entre eux évoluent en France: les défenseurs Issiaga Sylla (Toulouse), Florentin Pogba (Sochaux), Abdoulaye Sylla (Nantes), Saidou Sow (Saint-Etienne) et l'attaquant Mohamed Bayo (Clermont), actuel co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 3 buts. En Angleterre, Liverpool a confirmé être mobilisé pour procéder au retour de son milieu Naby Keita. "Il se porte bien et est en sécurité", a déclaré un porte-parole du club à l'agence de presse britannique PA. "Nous sommes en contact permanent avec Naby et avons eu des échanges réguliers avec l'encadrement de son équipe nationale", a-t-il précisé. Et d’ajouté "Clairement, la situation sur place est changeante, et nous allons poursuivre notre dialogue avec les autorités pour ramener Naby à Liverpool en toute sécurité dans les meilleurs délais". La sélection guinéenne, qui devait affronter le Maroc lundi lors des éliminatoires du Mondial-2022, s'est retrouvée bloquée à Conakry après le coup de force mené par des officiers des forces spéciales guinéennes. Ces derniers ont affirmé dimanche avoir capturé le chef de l'Etat Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et "dissous" les institutions. Le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ce pays d'Afrique de l'Ouest plongé depuis des mois dans une grave crise économique et politique. L'équipe du Maroc, un temps bloquée par le coup d'Etat militaire, a quitté dimanche soir la Guinée après le report de la rencontre.