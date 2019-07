Les challenges et les opportunités des IMME au Maroc en débat à Casablanca

La Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME) organise, le 11 juillet à Casablanca, une rencontre ouverte à tous les acteurs du secteur sous le thème "IMME au Maroc : Performance économique entre challenges et opportunités".

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des missions de la FIMME visant à promouvoir le secteur de la métallurgie au Maroc, sera l’occasion pour "mener une réflexion collective sur les opportunités possibles et les contraintes de compétitivité qui alertent le présent et le futur des activités du secteur des IMME", indique un communiqué de la Fédération.

Cette rencontre sera également une plateforme d’échange et de discussion entre industriels du secteur sur les opportunités de développement et de partenariats pouvant être saisies en faveur de la création de valeur et d’’emploi, rapporte la MAP.

La Fédération initie des projets développés avec la profession permettant de renforcer le rôle du secteur des IMME dans l’économie nationale, rappelle le communiqué, soulignant que la réussite des missions de la FIMME est liée à la participation de ses membres qui doivent s’exprimer sur les atouts et les blocages inhérents à l’émergence de l’activité industrielle dans les IMME.

"La FIMME défend les intérêts de la profession et œuvre pour la mise en place d’un cadre favorable au développement de ce secteur, indispensable à l’économie nationale", selon la même source.

Cette rencontre se présente, ainsi, comme un rendez-vous incontournable du premier semestre 2019 pour faire un état des IMME en mettant la lumière sur les opportunités de développement drainées par les projets en cours au Royaume et sur les challenges à soulever, et permettra d’identifier les grands axes pour l’élaboration d’une feuille de route commune et inclusive dont la mise en place sera pilotée par la FIMME en partenariat avec le ministère de l’Industrie et l’ensemble des intervenants dans le secteur des IMME.