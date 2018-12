Les célébrités les plus radines et les plus généreuses : Tiger Woods





On raconte qu'une fois, Woods a repris un billet de 5 dollars d'une table de blackjack, alors qu'il misait 10.000 dollars à chaque coup. Tout simplement parce qu'il avait déjà donné un pourboire au croupier.





Lu 79 fois

Actualité | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | L'info | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | High-tech | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Billet | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif