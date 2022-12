Les célébrations de l'exploit des Lions de l’Atlas sous les feux des projecteurs des chaînes étrangères

L’exploit réalisé par l’équipe nationale de football au Mondial Qatar 2022 suscite un énorme intérêt de la part des médias étrangers, qui ont envoyé leurs correspondants au Maroc pour assurer la couverture des célébrations de cette performance par le public marocain et mieux connaître ce pays, dont les victoires face aux grandes équipes européennes ont fait le tour du monde.



Transcendant le volet sportif, l’intérêt que portent ces médias à l’exploit des Lions de l’Atlas porte, désormais, sur la découverte du Maroc, dont le public, que ce soit au Qatar ou au pays, s’est illustré dans la mise en avant et la promotion des fondements de la culture et de l’identité marocaines, ainsi que des valeurs humaines ancrées au sein de la société, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, offrant ainsi une image rayonnante du Royaume et consolidant son positionnement sur les scènes régionale et internationale.



Depuis le début de cette Coupe du monde, 52 établissements médiatiques étrangers représentés par des correspondants accrédités dans le Royaume produisent des centaines de reportages télévisés, radiophoniques et écrits. Ils assurent également la couverture en direct de l’ambiance exceptionnelle qui règne au sein des foyers marocains, des cafés et des grandes places en célébration de cet exploit historique.



Après la qualification, samedi dernier, de l’équipe nationale en demi-finale de cette grand-messe footballistique, où elle affrontera, ce mercredi soir, l’équipe de France, le Royaume continue de connaître l’affluence de dizaines de supports médiatiques étrangers pour couvrir cet événement.



Dans ce cadre, 25 chaînes télévisées ont été accréditées par le département de la Communication du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dont TF1 (France), BBC (Royaume-Uni), Bandeirantes et Globo (Brésil), NHK (Japon), RTL (Pays-Bas), LBC (Liban) et TV2 (Norvège).



Outre les correspondants accrédités au Maroc, ces chaînes réalisent des reportages sur les potentialités, les infrastructures sportives et les centres de formation dont regorge le Maroc, avec à leur tête l'Académie Mohammed VI de football, qui a vu l’émergence de joueurs de haut niveau qui brillent, aujourd’hui, dans les plus grands championnats d’Europe et constituent actuellement l’ossature de la sélection nationale.