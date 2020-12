Les boulistes à l'œuvre

Même par ces temps difficiles dûs à la crise sanitaire, la Fédération Royale Marocaine de Sports Boules ne rechigne absolument pas à la besogne. Aussi des concentrations de joueuses et joueurs sont-elles régulièrement organisées au boulodrome attenant au mythique club de l'ASC et ce, sous la direction du staff technique mené par le DTN Fouad Kouar aux côtés de l'entraîneur Azzedine. Entraînements et compétitionsse suivent sousla houlette d'un bureau fédéral qui veille au grain pour que les mesures préventivessoientstrictement respectées. Tout cela sous le regard attentif et connaisseur des infatigables Hassan Rmili et Abdellatif Aboutaher respectivement président délégué et secrétaire général de la FRMRSB