Les bonnes marocaines de Madrid

I - Le retour au pays en ligne de mire



Trois principales considérations sont à la base du choix par l’immigrée marocaine de la production domestique comme activité rémunérée en Espagne. D’abord, elle est consciente de la difficulté d’accès des étrangers dans ce pays, à certaines professions et emplois. Ensuite, la demande de la main-d’œuvre féminine au marché du travail encourage l’incorporation de la femme espagnole aux activités productives et rémunérées. Enfin, la Constitution de 1978 garantit l’insertion socioprofessionnelle des étrangers. Dans ce contexte, l’action des institutions académiques, organismes publics et ONG contribue à la sensibilisation à la valeur du travail domestique dans l’économie nationale et dans l’amélioration du bien-être de la société et des citoyens.

Actuellement, l’emploi de ménage est une niche fortement associée au phénomène migratoire devant le progressif abandon de cette activité par les autochtones qui récusent progressivement le statut de femme au foyer. En débarquant en Espagne, l’immigrée marocaine se trouve attrapée dans cette équation mercantile dans l’attente d’accéder à des activités productives mieux rémunérées, stables et durables.

Nous devons nous confronter durant notre enquête (réalisée en 2011) à la difficulté de déterminer l’espace où est exercé l’emploi de ménage, la diversité des tâches à effectuer, et la qualification de l’employée dans un paysage lexique « politiquement correct ».

L’expression « bonne à tout faire », par exemple, traduit une situation qui se caractérise par l’ambiguïté ou la contradiction des tâches assignées à la femme ou homme de ménage. Elle a évolué historiquement sous la pression des mouvements sociaux pour désigner aujourd’hui employée/travailleuse. Nous nous limitons à citer Le Dictionnaire de l'Académie française (9e édition) qui définit la bonne comme « une servante salariée, chargée des travaux du ménage, logée et nourrie par son employeur, désignée administrativement par le terme : employée de maison. Une bonne à tout faire. Loger dans une chambre de bonne. Bonne d’enfant, chargée de s’occuper des enfants en bas âge dans une famille ».

Nous avons répertorié quarante-six synonymes de l’employée de maison uniquement en France: technicienne de surface, aide-ménagère, femme de service à domicile, dame de ménage, nettoyeuse professionnelle, employée familiale de maison, employée de ménage, employée de maison, employée familiale polyvalente, aide familiale, aide-ménagère à domicile, aide à domicile, agente d'entretien, agente de ménage, agente à domicile, spécialiste de l'entretien de la maison, service à domicile de nettoyage, femme de chambre, professionnelle du nettoyage à domicile, femme qui fait le ménage chez les autres, à domicile ou en entreprise, nettoyeuse de surfaces, nettoyeuse de locaux, fée du logis, maîtresse de maison, personnel de maison, femme de service qui s'occupe du nettoyage, camériste, femme de journée, domestique, bonne, valet, soubrette, servante, gouvernante, laquais, madame propre, taulière, servante, gouvernante, gouvernante d'intérieur, gouvernante à domicile, intervenante familiale de maison, femme de ménage/repassage à domicile, femme de ménage gardienne d’enfants.

En Espagne, la terminologie est hétérogène eu égard aux intenses échanges socioculturels entre l’Espagne et la communauté latino-américaine. Nous avons ainsi recensé une infinité de substantifs, dont certains sont tirés de l’argot. En voici quelques-uns: ama de cría, Fatima, ama seca, aya, criada, doméstica, niñera, nodriza, sirvienta, chacha, asesora del hogar, empleada, empleada doméstica, nana, niania, mandadera, la mucama, la trabajadora del hogar, asistenta, empleada externa o interna, la señora que limpia en casa, cuidadora de niños, tata, fámula, fregona, maritornes, moza, marimacho, doncella, párvula, tipeja.

L’existence d’un large éventail d’activités en rapport avec l’entretien du foyer, l’éducation et la nutrition des enfants se justifie par sa relation intime avec la vie des personnes en communauté. Pour certains chercheurs, le travail reproductif, éducatif et domestique est à l’origine de l’ensemble des activités de l’homme. C’est la raison pour laquelle, aussi bien en Espagne que dans tout autre pays, «iI serait impossible que l'humanité se développât si [chaque individu devait se détourner] de sa vocation intellectuelle ou morale pour vaquer, une partie du jour, aux soins matériels de sa personne ou de sa maison», lit-on dans le « Manuel complet des domestiques ou l'art de former les serviteurs », datant de 1836.



Vivre à Madrid-centre

comme femme de ménage



Pour pouvoir connaître la condition de la femme de ménage en Espagne, nous avons réalisé une enquête socioprofessionnelle à Madrid-centre, avec l’appui du Cercle d’investigation sur l’immigration, le développement et la coopération (CIIDYC - Madrid) et l’Association du Service domestique actif (SEDOAC - Madrid). Pour différentes raisons, nous avions pris en compte les multiples difficultés qui se plantent à l’heure de diriger un échantillon large et représentatif dans un secteur qui se situe à la limite des activités informelles. L’enquête a été menée entre octobre et décembre 2009. Elle est indicative eu égard au volume réduit de la base statistique et au nombre de personnes qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. Comme nous ne disposons pas d’une large base statistique, nous avons opté pour une enquête aléatoire tout en nous inspirant des travaux de l’Enquête sur la population active (EPA) et des rapports périodiques publiés par les centrales syndicales sans prétendre à les émuler ni aspirer à élaborer un diagnostic fiable. Les résultats, diffusés en 2011 sous forme d’ouvrage intitulé « Sin ellas no se mueve el mundo » (Sans elles le monde s’immobilise), ont été rigoureusement analysés après avoir éliminé les réponses erronées, frivoles, doubles, ou incomplètes. Les questionnaires ont été conduits par des volontaires du CIIDYC et de SEDOAC à trois niveaux : dans la rue, les centres socio-culturels et à travers les réseaux et contacts avec les employées de ménage qui font partie de leur cercle d’amitié.

Sur la base d’un questionnaire de 16 questions, nous avons réussi à toucher 340 femmes (dont 200 Marocaines) de quatorze nationalités et de différentes catégories d’âges. Finalement, seuls 268 questionnaires remplis ont été retenus comme valables après avoir éliminé ceux remplis par des femmes communautaires (ressortissantes de pays membres de l’Union européenne) ou rapportent des données peu conformes à la réalité et à l’objet de l’enquête. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus démontrent que les femmes de ménage immigrées dans Madrid-centre sont jeunes, mères avec en charge des enfants, marocaines et latino-américaines. Elles survivent avec un salaire inférieur au salaire interprofessionnel minimum (SIM), et consacrent peu de temps à l’éducation de leurs enfants et à l’entretien de leur foyer. Elles sont en situation légale et résident en Espagne depuis plus de quatre ans. Leur programme de travail est un grand éventail de tâches qui vont du nettoyage des meubles à l’éducation des enfants de leurs patrons et l’assistance aux personnes âgées résidant au lieu du travail.



* Docteur en sociologie et sciences de la communication et président du Cercle de recherche sur l’immigration, le développement et la coopération (CIIDYC - Madrid)



Demain

II- Elles sont jeunes et elles

ont des enfants à charge