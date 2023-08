Les avocats ittihadis tiennent leur congrès national en octobre prochain à Marrakech

Le secrétariat national du secteur ittihadi des avocats a décidé de tenir son congrès national les 20 et 21 octobre prochain à Marrakech, selon un communiqué de presse rendu public à l’issue de la réunion du secrétariat national tenue vendredi dernier au siège central de l’USFP. Il a été décidé lors de cette réunion de constituer une commission préparatoire du congrès composée de membres du secrétariat national du secteur ittihadi des avocats, de bâtonniers ittihadis, d’avocats membres du Bureau politique du parti et de coordinateurs locaux du secteur. Le communiqué a également indiqué que ladite commission est ouverte à d’autres personnalités professionnelles. Le secrétariat national a aussi décidé de constituer une commission organisationnelle locale, tout en mettant l’accent sur la nécessité d'une «bonne préparation» afin que le congrès national du secteur soit une étape organisationnelle importante dans le traitement de diverses questions nationales et professionnelles. «Le secrétariat compte organiser un colloque national consacré à l’avocate ittihadie, qui reflètera notre vision des revendications des avocates faisant partie intégrante de la question féminine, qui est une question de société et de genre plus qu’une question de sexe. Ce colloque aura lieu vendredi 22 septembre 2023 à Rabat », a souligné la même source. Il convient de rappeler que le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a tenu récemment, dans le cadre des préparatifs pour ce congrès national, une réunion avec les bâtonniers ittihadis des différents barreaux du Maroc, les anciens coordonnateurs nationaux du secteur ittihadi des avocats ainsi que des pionniers de la profession. Dans son allocution en l’occasion, le Premier secrétaire a évoqué les derniers développements sur le plan national, les conditions de la profession ainsi que les attentes des avocats marocains des bâtonniers et avocats ittihadis quant à la défense de la profession, de ses principes, de son indépendance et l’édification d'un Etat de droit et la défense des droits et libertés individuels et collectifs. Le bâtonnier Allal El Basraoui, coordonnateur national du secteur ittihadi des avocats, a, pour sa part, analysé la situation de la profession et le statut des avocats, de leurs institutions et de leurs structures nationales, tout en présentant une feuille de route à l'horizon de la tenue du Congrès national du secteur. Les participants ont salué l'initiative du Premier secrétaire de l’USFP de tenir cette réunion, soulignant les difficultés auxquelles est confrontée la profession d'avocat et la nécessité d’une action collective pour préserver les traditions et coutumes de la profession, protéger son indépendance et élargir le champ d'activité des avocats pour faire face à leurs conditions sociales qui deviennent de plus en plus difficiles. Au terme de cette réunion tenue au domicile du Premier secrétaire, les participants se sont mis d’accord sur le lancement des préparatifs du Congrès national du secteur ittihadi sous la houlette du secrétariat national dudit secteur, tout en espérant que ce Congrès sera une étape importante permettant aux avocats ittihadis d’émettre des propositions et des initiatives afin de moderniser la profession et la fortifier face aux défis et transformations profondes que connaît la société. A noter que Driss Lachguar était accompagné lors de cette réunion de quelques membres du Bureau politique du parti.