Les atouts d'investissement du Maroc mis en exergue à Varsovie

Vendredi 31 Octobre 2025

Les atouts du Maroc en matière d’investissements étrangers ont été mis en lumière, mercredi à Varsovie, à l’occasion de la première édition de la conférence polono-africaine "Quatre dimensions de l’Afrique".

Organisée par la Banque polonaise de développement (BGK), la Société d’assurance-crédit, garanties et financement (KUKE) et la Chambre de commerce polonaise, cette conférence a été l’occasion pour plusieurs investisseurs polonais de s'informer des potentialités économiques du Royaume, avec un accent particulier sur les infrastructures aux standards internationaux dont il dispose.

S’exprimant dans le cadre d’un panel dédié à la présentation des "Opportunités d’investissement et d’exportation pour les entreprises polonaises", le directeur investissement et export à l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Youssef Tber, a indiqué que le Maroc s'impose comme un pôle international pour l’investissement et le commerce durable et ce grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui assure la stabilité en termes de gouvernance et de perspectives à long terme, rapporte la MAP.

Le Maroc est une destination attrayante pour les investissements étrangers grâce à ses infrastructures et ses écosystèmes de classe mondiale, son capital humain jeune et motivé et son statut de leader en matière de transition énergétique, a-t-il fait savoir.

Le Royaume est lié par des accords de partenariat avec plusieurs pays, rendus possibles à la faveur d'une gestion stable des fondamentaux macroéconomiques, a souligné le responsable de l'AMDIE, précisant que grâce aux accords de libre-échange que le Royaume a signés, les investisseurs étrangers ont accès à un marché de 2,5 milliards de consommateurs à travers le monde.

M. Tber a également mis l'accent sur "l'esprit d'exécution" dont fait preuve le Maroc, un atout qui garantit par exemple la rapidité dans l'octroi des permis et des autorisations aux investisseurs afin qu’ils puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions.

Cette conférence, qui a notamment connu la participation du sous-secrétaire d'Etat polonais aux Affaires étrangères, Wojciech Zajaszkowki ainsi que de plusieurs ambassadeurs africains accrédités en Pologne, a été marquée par la présentation des opportunités d’investissement dans plusieurs pays africains, ainsi que des supports financiers à l’exportation et aux investissements offerts aux entrepreneurs polonais désirant faire leur entrée sur le marché africain.

