Les athlètes de l’OCS s ’illustrent avec l’EN

Les athlètes du club Olympique de Safi (OCS) pour personnes en situation en handicap se sont illustrés avec l’équipe nationale dans le cadre de la 12è édition du Grand Prix international de para-athlétisme "Fazza", qui s'est tenue à Dubaï du 6 au 13 février. Saida Amoudi a décroché deux médailles d’or, dont une au javelot F34 (15,73m) et l’autre au poids F34 (8,33m). Elle a établi au passage deux nouveaux records africains dans ces épreuves. Azzeddine Nouiri a, de son côté, occupé la troisième place au poids F34 (10.57 m) et remporté la médaille de bronze. Ce champion avait remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Londres et ceux de Rio de Janeiro dans l’épreuve du lancer de poids. Pour Choaib El Garrai, membre de l’OCS pour personnes en situation de handicap, "ces bons résultats, qui interviennent après le déconfinement, augurent d’une bonne participation lors des prochains Jeux paralympiques de Tokyo", ajoutant que "ces bonnes prestations sont le fruit d’un travail sérieux et y entraînements quasi-quotidiens". M. El Garrai a tenu à rappeler que sur un total de 8 champions marocains qualifiés pour les Jeux paralympiques du para-athlétisme de Tokyo 2021, 3 sont issus de l’OCS, soit presque le tiers de la sélection marocaine. L'équipe nationale de para-athlétisme a décroché 11 médailles (7 en or, 2 en argent et autant en bronze) lors de la 12è édition du Grand Prix international de para-athlétisme "Fazza". Dernière étape qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo, le 12è Grand Prix international de para-athlétisme "Fazza" a connu la participation de 471 athlètes représentant 52 pays.