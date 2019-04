Les arbitres retenus par la CAF pour les clubs marocains en compétition continentale

Pour le match aller des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions entre l’équipe guinéenne de Horoya AC et le Wydad de Casablanca, la CAF a désigné l’arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane qui sera secondé par son compatriote Moussounda Montel et le Tchadien Issa Yaya.

Ce premier acte est programmé samedi prochain à 16 heures au stade 28 Septembre à Conakry, alors que le match retour aura lieu une semaine plus tard, le 13 courant à 20 heures à l’Ensemble sportif Prince Abdallah à Rabat, lit-on sur le site officiel de la CAF.

Sauf revirement de la situation, voilà qui coupe court aux rumeurs faisant état d’une éventuelle réouverture du Complexe sportif Mohammed V afin que le Wydad puisse poursuivre sa campagne africaine dans son propre fief.

Les débats de ce match retour seront officiés par le referee zambien Janny Sikazwe, sachant que l’arbitrage marocain sera également de la partie, avec le trio Noureddine El Jaafari, Hicham Ait Abbou et Yahya Nouali qui sifflera la rencontre retour qui mettra aux prises l’Espérance de Tunis avec le Club sportif Constantinois d’Algérie.

A rappeler que les deux autres matches de quarts de finale devront opposer Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud à Al Ahly d’Egypte et Simba Club Sport de Tanzanie au Tout Puissant Mazembe de la RD.Congo.

En Coupe de la Confédération, épreuve qui abordera dimanche prochain le tour des quarts de finale aller, le football national sera représenté par deux clubs du terroir, la RSB et le HUSA, et ce après l’élimination à la phase de poules du Raja qui s’est racheté aussitôt en remportant vendredi dernier à Doha la Super Coupe d’Afrique aux dépens de l’Espérance de Tunis (2-1).

Ainsi pour le match aller entre l’équipe kényane de Gor Mahia FC et la Renaissance de Berkane, c’est le referee botswanais Joshua Bondo qui sera au sifflet, tandis que pour la confrontation HUSA-Zamalek d’Egypte, la CAF a désigné l’arbitre tunisien, Sadok Selmi.

Le trio marocain composé de Redouane Jiyed, Lahcen Azgaou et Mustapha Akerkad arbitra le match qui opposera les Tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahel et les Soudanais d’Al Hilal.

En ce qui concerne les matches retour programmés le 14 de ce mois, RSB-Gor Mahia FC sera sifflé par Jean Jacques Ndala Ngambo de la République démocratique du Congo et Zamalek-HUSA sera arbitré par Helder Martins De Carvalho de l’Angola.