Les acteurs Josh Duhamel et Eiza Gonzalez affichent leur amour au Mexique

Onze années après le début de leur relation, les parents du petit Silas (3 ans) semblent plus amoureux que jamais. Mariés en 2012, les tourtereaux pourraient prochainement agrandir la famille et donner un petit frère ou une petite soeur à leur fils. "Je veux avoir autant d'enfants que l'on peut, pour être honnête", avait prévenu Justin Timberlake en janvier dernier lors d'un entretien avec Apple Music. On croise les doigts pour une annonce prochaine...

Ça semble de plus en plus sérieux entre les acteurs Josh Duhamel et Eiza Gonzalez. En couple depuis février, ils savourent en ce moment quelques jours de vacances au Mexique. S’ils la jouent profil bas, l’actrice mexicaine en a peut-être révélé un peu trop sur leur intimité. Dans une vidéo postée sur Instagram, elle a en effet partagé des images de son reflet dans un miroir… Et elle ne s’est pas aperçue qu’en même temps, on pouvait voir dans un coin de l’écran apparaître un Josh Duhamel en train d’enlever son pantalon. Sans sous-vêtements… Depuis, la vidéo a été effacée et recadrée pour qu’on ne voie plus l’acteur de Transformers en partie nu. Josh Duhamel n’a pas encore réagi à cette révélation malencontreuse, mais on doute que ça mette en péril les vacances apparemment très hot du nouveau couple.

Depuis sa séparation avec la chanteuse Fergie en septembre 2017, après 8 ans de mariage, c’est la première fois que Josh Duhamel se retrouve dans une relation amoureuse. Et d’après les informations de People, il serait « très heureux ».