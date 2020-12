Les USA informent officiellement l'ONU de leur reconnaissance de la marocanité du Sahara

L’ ambassadrice représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations unies, Kelly Craft, a informé officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le Secrétaire général de cette organisation, du contenu de la proclamation émise par le président américain Donald Trump reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara.



Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, et dont copie a été aussi envoyée au Secrétaire général de l’ONU, l’ambassadrice américaine souligne que la proclamation émise par le président Trump reconnaît que "l’ensemble du territoire du Sahara occidental fait partie du Royaume du Maroc".



Dans cette lettre, qui sera consignée en tant que document officiel du Conseil de sécurité, elle précise que la proclamation américaine affirme aussi que la proposition marocaine d’autonomie est la "seule base pour une solution juste et durable au différend sur le territoire du Sahara occidental". Une copie de la proclamation du président Donald Trump sur le Sahara marocain a été jointe à la lettre que Kelly Craft a envoyée au Conseil de sécurité et au Secrétaire général de l’ONU. La proclamation réaffirme ainsi le soutien des Etats-Unis à "la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend sur le territoire du Sahara occidental".



"Les Etats-Unis estiment qu'un Etat sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible", li-ton dans ce document historique. "Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai, en utilisant le plan d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable", souligne encore la proclamation du président américain.