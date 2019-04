Les U23 gagnent sur tapis vert

Le Maroc est qualifié pour la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football des -23 ans, après la disqualification de la RD Congo, sur décision de la Confédération africaine de football (CAF), apprend-on mercredi auprès de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Suite à la double confrontation entre les deux équipes pour le compte du 2è tour, la FRMF avait déposé une réserve technique auprès de la CAF contre le joueur congolais Arsène Zola qui était inéligible en raison de son âge.

Dans un communiqué, la FRMF indique avoir reçu ce mercredi, en réponse à sa plainte, une lettre de la CAF qui fait état de la décision de sa Commission de discipline d'éliminer la sélection de la RDC de l'édition en cours de la CAN U23 et de suspendre la Fédération congolaise de football de participer à l'édition prochaine de cette même compétition.

Ainsi, le Maroc se qualifie pour le 3è tour des éliminatoires de la CAN-2019 U23 où il affrontera le Mali, pour une place en phase finale de cette édition en Egypte.

Le dernier tour des qualifications est prévu en aller le 5 juin et en retour le 9 juin.

La CAN-2019 des -23 ans est qualificative pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo.