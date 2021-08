Les U23 et les U17 se préparent à Maâmoura

L'équipe nationale des moins de 23 ans (U23) de football est entrée en stage de préparation du 29 août au 05 septembre, au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura, à Salé.



A cet effet, vingt sept joueurs ont été convoqués pour prendre part à cette concentration, indique samedi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet.



Voici la liste des joueurs convoqués : Youssef Laghzal (Ittihad Touarga), Abdallah Al Khabadi (FUS Rabat), Yassine Zoubir (Raja Casablanca), Adil Tahif (Chabab Mohammedia), Mohamed Jaouab (Académie Mohammed VI), Bilal Al Ouadghiri (Maghreb Fès), Zakaria Darouich (Chabab Mohammedia), Mohamed Souboul (Raja Casablanca), Marouane Ouharou (Ittihad Khemisset), Anas Soufir (Olympic Safi), Oussama Erroaui (FUS Rabat), Hamza Bouskel (Ittihad Touarga), Hamza Lazaar (Olympic Safi), Abdellah Farah (Raja Casablanca), Omar Al Mallouki (Ittihad Khemisset), Amine Saouane (Mouloudia Oujda), Charaf Boulahroud (Chabab Mohammédia), Salaheddine El Rahouli (Olympic Safi), Chikhi Al Kouri (AS FAR), Taoufik Ben Tayeb (Académie Mohammed VI), Hamza Dari (Difaa El Jadida), Hamza Ikmane (AS FAR), Reda Zemrani (Kawkab Marrakech), Mohamed Boukhriss (Ittihad Khemisset), Abdellah Himoud (Wydad Casablanca) et Abderrazak Nakouss (Chabab Mohammedia).



Par ailleurs, la sélection nationale des moins de 17 ans (U17) a entamé dimanche un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, annonce la FRMF.



A cet effet, trente joueurs ont été convoqués pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu’au 3 septembre, précise la FRMF sur son site web.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués : Taha Boulghouzil (Académie Mohammed VI de football), Anouar Belfayda (Chabab Mohammedia), Imran Sadiki (AS FAR), Hamid Ait Boudal (Académie Mohammed VI de football), Mohamed Zineddine Kabdani (AS FAR), Abdeljabbar Laarej (Amal Souira), Hamza Khoutoun (Raja Casablanca), Nabil Bacha (FUS Rabat), Ayman El Haw (Renaissance Berkane), Saifeddine Chlaghmou (Raja Casablanca), Hatim El Aoufir (Académie Mohammed VI de football), Mohamed Adam Bahita (Kawkab Marrakech), Adam Lmsidi (Maghreb Fès), Adam Chakir (Académie Mohammed VI de football), Adam Birou (FUS Rabat), Zakaria Kssari (Tihad Casablanca), El Mehdi El Hamdaoui (Renaissance Berkane), Abdelhamid Maali (Ittihad Tanger), Allal El Soubhi (Maghreb Fès), Mouad El Charti (Renaissance Berkane), Adam Hanin (FUS Rabat), Ilias Jouadi (Raja Casablanca), Mohamed Bitah (Chabab Mohammedia), Saber Lotfi (Académie Mohammed VI de football), Salaheddine Sahib (AS FAR), Mohamed El Wahb (Hassania Agadir), Aberrahim Ennaji (Ittihad Tanger), Hamza El Jalid (FUS Rabat), Souhail Aissout (FUS Rabat) et Adam Baallal (Académie Mohammed VI de football).