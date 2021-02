Les U20 en stage de préparation à Laâyoune

La sélection nationale des moins de 20 ans effectue un stage de préparation à Laâyoune en prévision de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie qui se disputera en Mauritanie au mois de février. Lors du tirage au sort, la sélection marocaine a été versée dans le groupe C aux côtés du Ghana, de la Tanzanie et de la Gambie.



Lors de leur première rencontre, les Lionceaux de l'Atlas croiseront le fer avec la Gambie, le 16 février, avant d'affronter le Ghana, le 19 du même mois. Ils rencontreront par la suite la Tanzanie, le 22 février à Nouakchott.



Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Zakaria Aboub pour prendre part à ce stage : Taha Merid (Wydad de Casablanca), Omar Al Hilali (Espagnol Barcelone – Espagne), Mohamed Sboul (Raja de Casablanca), Youssef Ouejdal (Académie Mohammed VI de football), Oussama Raoui (FUS de Rabat), El Mehdi Mbarek (FUS de Rabat), Haitam Abida (Malaga – Espagne), Oussama Tirghaline (Olympique Marseille – France), Ayoub Mouwloue (FUS de Rabat), Mountassir Lahtimi (FUS de Rabat), Nabil Touizi (Espagnol Barcelone – Espagne), Alaa Belaarouch (Strasbourg – France), Mohamed Aymen Ouheti (Amiens – France), El Mehdi Mouhoub (FUS de Rabat), Adil Tahif (Leganés – Espagne), Hamza Bousqal (Union de Touarga), Charafeddine Boulhroud (Olympique Dcheira), Taoufik Ibn Taieb (Académie Mohammed VI de football), Zakaria Ghilane (Barcelone – Espagne), Mohamed Amine Essahel (Académie Mohammed VI de football), Marouane Ouharou (Itihad Khémisset), Amed Azmi (Utrecht – Pays-Bas), Hamza Dari (Difaâ d'El Jadida), Achraf Ramzi (FUS de Rabat), Oussama Zamraoui (Chabab Mohammédia), Taha El Achbili (Raja de Casablanca), Amine Al Ghazouani (Ascoli – Italie), Fouad Al Maach (Monaco – France), Iliass Chaira (Ibiza – Espagne), Abdellah Farah (Raja de Casablanca), Yassine Kachta (Le Havre – France), Ayoub Azitouni (Châteauroux – France) et Hamza Ighmen (AS FAR).