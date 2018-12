Les U17 en finale de la Coupe de l'UNAF

La sélection nationale marocaine U17 s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de l'Union nord-africaine de football (UNAF) où elle affrontera le Sénégal, après une deuxième victoire lors de la 2è journée (groupe B) face à la Mauritanie (6-0), lundi au terrain annexe du Grand stade de Marrakech. Les buts des Nationaux ont été marqués par Bilal Ouacharaf (41è), Dawoud Gueye (c.s.c 50è), Haitam Abaida (55è), Aoub Mouloua, auteur d'un doublé (71è, 76è) et Faissel Boujemaoui (90è).

Lors de la première journée, la sélection marocaine s'était imposée face à son homologue tunisienne (4-1), grâce aux réalisations de Haitam Abaida (22è), Bilal Ouacharaf (44è) et Faissal Boujemaoui (70è, 80è), alors que Nassim Kheter (45è) avait inscrit le seul but de la Tunisie.

La sélection sénégalaise U17 s'est qualifiée en finale en tant que leader de la poule A après deux victoires face à la Libye (1-0) et l'Algérie (2-0).



Ci-après les résultats et le programme de la compétition:

1ère journée :

Sénégal - Libye 1-0

Maroc - Tunisie 4-1

2è journée:

Libye - Algérie 0-1

Tunisie - Mauritanie 2-0

3è journée:

Sénégal - Algérie 2-0

Maroc - Mauritanie 6-0

27 décembre :

Libye - Mauritanie (match pour la 5è place)

Algérie - Tunisie (Match pour la 3è place)

Maroc - Sénégal (Finale)