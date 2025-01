Les U15 en stage de préparation à Maâmora

La sélection nationale U15 de football effectue, jusqu’au 20 janvier, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé), indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



A cet effet, 20 joueurs prennent part à ce stage qui servira de préparation pour les prochaines échéances.



Voici la liste des joueurs convoqués: Nabil Chahid, Hamza Jabrane, Zaid En Nadori, Hicham Ghrida et Jad Jamila (Centre fédéral de formation de Saïdia), Said Diaji, Anouar Ambarki, Nouh Ghazbouri, Adam Mzoudi, Mohamed Réda Souni, Mohamed Amine Laghmaid, Yahya Kharbouch, Réda Allah Lakouiri, Yahya El Hzoumri, Mouad Tayro et Said Boudi (Centre fédéral de formation de Béni Mellal), Jaafar Bouyaghroumni, Ismail Ait Taleb, Youssef Hamdi et Amine Bakkari (Centre fédéral de formation de Casablanca)