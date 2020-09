Les Spice Girls refont parler d’ elles

Adéfaut de ne pas pouvoir organiser une tournée pour leur anniversaire, rendu impossible par la pandémie de coronavirus, le groupe britannique envisage de filmer une nouvelle version du clip culte de leur tout premier tube « Wannabe» à l’occasion des 25 ans du morceau le 8 juillet 2021.



D’après «The Sun», une source proche a déclaré : «Les Spice Girls voulaient partir en tournée en 2021 pour marquer ce grand anniversaire, mais maintenant ça n’est plus possible à cause de la pandémie. Elles se parlent tout le temps et elles essayent de trouver de nouvelles idées pour célébrer ce grand jour. Mel C a suggéré de tourner une nouvelle version du clip ‘’Wannabe’’. Il y a tellement d’options et rien n’est impossible. Elles veulent donner quelque chose de très spécial à leurs fans».



Datant de l’année 1996, «Wannabe» était numéro un des hit-parades cette même année. Elle a été la chanson la plus vendue du groupe. Son clip, réalisé par Johan Camitz, avait été filmé à l’entrée et sur l’escalier de l’ancien Midland Grand Hotel de St Pancras, à Londres dans un plan-séquence.



Cependant, la styliste Victoria Beckman et ex-membre des Spice Girls qu’elle composait avec Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton et Melanie Chisholm, manquera probablement à l’appel pour le remake de la vidéo de leur tube légendaire. Elle n’avait d’ailleurs pas participé à leur retour en 2019. Récemment, Melanie C, l’instigatrice de ce projet, s’était confiée sur le groupe et leur tournée de l’année dernière. Une tournée durant laquelle, elle s’était vraiment rendu compte de l’impact et de l’importance des Spice Girls.



«Etre sur scène avec les filles m’a tellement inspirée et m’a rendue si positive. On n’avait jamais vraiment réalisé notre impact jusqu’à l’année dernière», s’est elle livrée. Elle a également fait part d’un des plus grands regrets du groupe, celui de ne pas avoir filmé leurs concerts. «Tant de gens venaient de l’autre bout du monde et ont beaucoup dépensé pour nous voir, donc il y a cette part de vous qui veut que ça soit une expérience unique, un moment magique suspendu dans le temps. Mais pas mal de personnes n’étaient pas très contentes à ce sujet – nous y compris, à vrai dire, parce que ça aurait été très sympa de pouvoir visionner et vivre ça à nouveau», avaitelle déclaré.