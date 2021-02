Les Rouges surclassent le FUS et annoncent la couleur

Le Wydad de Casablanca (WAC)s’estimposé à domicile mardi (3-2) face au FUS de Rabat, enmatch comptant pourla 6è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Les locaux ont ouvert le score parAyoubElKaabisur penalty (22è), avant que son coéquipierMuaidEllafi ne double la mise à la 35è minute. Achraf Dari a scellé la victoire des Wydadis en inscrivant le 3è but (74è). Les visiteurs ont réduit l’écart par le biais de Youssef Limouri (51è) et Youssef Belammri (90è). Grâce à cette victoire, le WAC occupe provisoirement le fauteuil de leader avec 15 unités, alors que leFUS Rabat stagne à la 10è place avec 6 points aux côtés de laRenaissance de Zemamra, le Rapid Oued Zem et le Hassania d’Agadir. L’autre club casablancais, le Raja, devait affronter hier l’AS FAR en match de clôture de cette 6ème journée. Par ailleurs, le match de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions qui devait opposer ce vendredi au stade Salam au Caire le WAC au club sud-africain de Kaizer Chiefs a été reporté au 28 de ce mois. Un ajournement qui fait suite à la demande de l’équipe sudafricaine qui n’a pu se procurer à tempsles visas d’entrée en Egypte. Pourrappel, laFédérationRoyale marocaine de football (FRMF) avait saisi dimanche la Confédération africaine de football (CAF) suite à l'accord conclu avec son homologue égyptienne qui se dit disposée à accueillirlematch duWydad et l'équipe sud-africaine des Kaizer Chiefs pour le 19 février au stade Al Salam au Caire. "Cette décision fait suite à de nombreux contacts entrepris par la FRMF, en dépit du court délai accordé par la CAF", a souligné un communiqué publié parl'instance fédérale surson site internet. La fédération a indiqué avoir adressé une lettre à la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF l'informant de la décision des autorités marocaines de ne pas autoriserle match WAC/Kaizer Chiefs "pour des raisons sanitaires,suite à l’évolution récente de la pandémie de Covid-19".