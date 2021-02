Les Rouges confortent leur statut de leader

Le Wydad de Casablanca (WAC) a eu raison loin de ses bases de la Renaissance de Zemamra sur le score de 2 buts à 1, vendredi au stade ElBachir de Mohammédia, en ouverture de la 7è journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football. Les Rouge et Blanc l’ont emporté grâce à un doublé d’Ayoub El Kaabi (3è et 48è). Les locaux ont réduit le score par le Gabonais Djamilou Atchabao (73è). A la faveur de cette victoire, le WAC consolide sa place de leader avec 18 points, devançant de quatre longueurs le Raja de Casablanca, qui retrouvera jeudi prochain l’Ittihad de Tanger. Samedi, l'AS FAR s'est imposée surla pelouse du Mouloudia d'Oujda (2-1). Un but signé Jalal Daoudi à la 23è minute a permis au club de la capitale de prendre l'avantage avant que l'Ivoirien Lamine Diakite ne remette les pendules à l'heure cinq minutes plus tard. Dix minutes avant la fin de cette rencontre très disputée entre les deux clubs, Daoudi a récidivé en inscrivant sur penalty (79è) le but de la victoire des Militaires.



Plus tôt dans la journée, le Moghreb de Tétouan s'est incliné au Grand stade de Tanger face à l'Olympic Safi (1-3), alors que le Youssoufia de Berrechid s'est imposé en déplacement face au FUS de Rabat. LesRbatis ont ouvert le score dès la 6èminute de jeu parle biais de Saad Khorsa, avant qu'Aziz Ennakhli n'égalise pour le camp adverse (51è). Alors que la rencontre s'acheminait vers un score de parité, les visiteurs ont arraché une victoire méritée dans les derniers souffles grâce à Said Aoufir (87è). Quant au match MAT-OCS, il y a lieu de souligner que les buts du club safiot ont été signés Walid Sebar (14è),Abderrahmane Kassak (76è) et Salaheddine Ben Yechou (79è). Le MAT a sauvé l'honneur grâce à Hamza Moussaoui (20è). A noter que trois matches comptant pour cette septième journée devaient avoir lieu hier, à savoir RSB-SCCM, RCOZ-DHJ et MASHUSA, sachant que la confrontation Raja-IRT a été décalée à jeudi soir, et ce en raison du match que devait disputer le Raja hier contre la formation tunisienne de l’AS.Monastir (Coupe de la Confédération CAF).