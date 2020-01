Les Rouges à l’assaut des Algériens de l’USMA

Le WAC croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, avec son homologue algérien de l’USMA, et ce pour le compte de la cinquième et avant- dernière journée de la phase de poules (GP : C) de la Ligue africaine des clubs champions.

Une confrontation à grand enjeu pour les Rouges qui auront à cœur d’assurer leur qualification avant l’ultime manche à Pretoria face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, le 31 de ce mois. Pour ce faire, un nul leur suffit, ce qui leur permettra de porter leur capital à 7 unités et de mettre leur adversaire du jour hors course, puisque dans ce cas de figure, il ne pourra dépasser la barre des trois points.

Sauf que ça serait jouer avec le feu pour le Wydad, tenu à mettre le paquet et à confirmer devant une équipe de l’USMA qui ne manquera certainement pas de jouer son va-tout. Avisés et poussés par leur nombreux public, les Rouge et Blanc disposent de tous les atouts pour franchir ce cap, d’autant plus qu’ils pourront récupérer un élément clé de la défense, l’Ivoirien Cheikh Comara, ce qui devrait faire beaucoup de bien à une arrière-garde qui a beaucoup souffert ces derniers temps.

Ce sera la première sortie officielle du WAC sous la conduite du revenant Fabrice Desabre qui avait fait savoir lors de la cérémonie de sa présentation que « l’atteinte des objectifs est une responsabilité collective qui exige du travail fondé sur la discipline, le respect et l’efficacité ».

A noter que l’autre match de ce groupe opposera samedi à 14 heures les Angolais de Petro Atletico, bon derniers avec deux points, au Mamelodi Sundowns, leader (10 pts) et qui cherche à conserver sa position en vue de disputer le quart de finale aller à l’extérieur et le retour à la maison.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le second représentant du football national dans cette C1 continentale, le Raja de Casablanca, est arrivé jeudi matin à Tunis en perspective de son match (5ème journée-groupe : C) contre l’Espérance prévu ce samedi à 20 heures au stade de Radès.

Tout comme le Raja, la RSB a pu regagner, hier, Cotonou pour jouer dimanche à 14 heures le Petit Poucet du groupe D (5ème journée de la Coupe de la Confédération), le club béninois d’ESAE. Quant au Hasania d’Agadir et pour le compte de cette même épreuve (GP :D) , il devrait se rendre aujourd’hui à bord d’un vol spécial au Nigeria pour affronter l’équipe d’Enyimba.