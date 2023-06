Les Olympiques nationaux tiennent à leur CAN et au ticket pour Paris 2024

L’équipe du Maroc entame, samedi à Rabat, sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des U23, en affrontant la Guinée, avec comme objectif de défendre pleinement ses chances et d’honorer les couleurs nationales lors de cette compétition continentale.



Devant un adversaire redoutable, les Lionceaux de l’Atlas auront comme enjeu de faire bonne figure et de réaliser un bon résultat à même de leur baliser le chemin vers le deuxième tour.



Dans un groupe A relevé, comprenant également le Ghana et la RD Congo, chaque match aura son importance dans la quête d’une place qualificative aux Jeux olympiques à Paris, et ensuite du titre continental.

Pour cela, l’équipe nationale comptera beaucoup sur le soutien du public marocain, surtout lors du match d’ouverture, déterminant pour le reste du parcours.



Pour bien préparer ces joutes, l’équipe du Maroc a multiplié les stages de préparations et les matches amicaux, dont les derniers, largement remportés contre la Mauritanie (4-1) et la Zambie (3-1), ont permis de peaufiner le schéma tactique à adopter et de finaliser la liste à retenir.



A ce propos, l’entraîneur de la sélection nationale, Issame Charaï, a estimé, dans déclaration à la presse, que ces victoires émettent des signaux positifs quant à la compétitivité du groupe, notamment au niveau offensif, notant, toutefois, que du travail reste à faire sur le plan défensif pour éviter certaines failles.



Les joueurs ont fourni un énorme effort lors des entraînements pour atteindre l'homogénéité exigée et trouver les solutions en attaque, a-t-il assuré, affirmant que l’équipe nationale compte dans ses rangs des talents capables d'aller loin dans cette compétition et d’assurer la qualification en finale.



Après le match d’ouverture face à la Guinée, l’équipe du Maroc U23 affrontera le Ghana le 27 juin à 21h00, puis le Congo le 30 juin dans ses deux autres rencontres dans le groupe A.

Le groupe B comprend l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger.

Les trois premières équipes au classement de cette CAN valideront leur billet pour les JO-2024.