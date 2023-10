Les Olympiques joueront en amical l’Irak et la République dominicaine

La sélection olympique nationale disputera, les 12 et 16 octobre, deux matches amicaux face à ses homologues irakienne et dominicaine au stade Père Jégo de Casablanca. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine pour les prochains Jeux olympiques Paris-2024, indique la Fédération royale marocaine de football. A cette occasion, l'entraineur national Issam Charai a fait appel à vingt-huit joueurs:

Bellaarouch Alaa (Strasbourg – France), Ghanimi Rachid (FUS Rabat), Mago Elias (Standard de Liège – Belgique), Hasbi Walid (Strasbourg – France), Tourraine Mathys (Grenoble – France), Jermoumi Diyae Eddine (Ajax – Pays-Bas), Mhamdi Oualid (Greuther Fürth – Allemagne), Riad Chadi (Real Betis - Espagne), El Wafi Aymen (Lugano - Suisse), Jaouab Mohamed (Stade Rennais – France), Boukamir Mehdi (Charleroi - Belgique), Amraoui Ayoub (OGC Nice – France), Nakach Akram (Union Touarga), Labib Zakaria (JS Salmi), Mouaffek Aimen (Saint-Etienne – France), Bouchouari Benjamin (Saint-Etienne – France), Oukili Yassine (Waalwijk – Pays-Bas), El Aynaoui Neil (Lens – France), Taha Younes (Twente – Pays-Bas), Kechta Yassine (Le Havre – France), El Ouahdi Zakaria (Genk – Belgique), Driouch Couheib (Excelsior Rotterdam – Pays-Bas), El Jebari Salim (Atletico Madrid – Espagne), Maurer Aymen (Clermont – France), Raihani Abdellah (Atletico Madrid – Espagne), Begraoui Yanis (Toulouse – France), El Ouazzani Yassine (Gungamp – France) et Igamane Hamza (AS FAR).