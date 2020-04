Les ONG au chevet des familles démunies

Des acteurs associatifs de la ville d'Essaouira se sont fortement mobilisés en vue de venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux familles démunies et ce, dans le cadre de l'élan de solidarité national visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces initiatives, qui ne cessent de se multiplier à l'échelle locale en cette conjoncture exceptionnelle, traduisent l'implication effective et agissante ainsi que l'engagement infaillible de la société civile souirie pour la consécration des valeurs de solidarité et d'entraide, fortement ancrées dans la société marocaine.

Ces opérations humanitaires se veulent aussi une contribution aux grands efforts déployés et aux diverses actions menées, à travers le Royaume, par toutes les composantes de la société pour atténuer les souffrances des populations, notamment celles vulnérables ou vivant dans une situation de précarité.

C'est dans ce sens que l'Association féminine El Khir à Essaouira a lancé un appel aux donateurs en vue de mener une action de solidarité d'urgence, qui a permis la collecte de ressources financières pour l'achat de denrées alimentaires de première nécessité au profit des des familles nécessiteuses, afin d’atténuer les effets socioéconomiques induits par cette pandémie mondiale sur cette frange de la société.

Grâce au concours de plusieurs partenaires, dont l'Association caritative française "Cœur de gazelles", l'ONG féministe pour la paix (Suisse) et d'autres donateurs privés, l'Association a procédé à la distribution de paniers alimentaires en faveur de 40 familles, alors que six femmes en situation de précarité vivant en milieu rural ont reçu des sommes d'argent pour répondre aux besoins de leurs familles.