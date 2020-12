Les ODD au centre d'entretiens entre Mohamed Benabdelkader et le représentant résident du PNUD

Les Objectifs de développement durable (ODD) ont dominé les entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Edward Christow. Les deux responsables ont mis l'accent sur les projets de coopération en matière de mise en œuvre des ODD, particulièrement l'objectif 16 visant à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, et à assurer l'accès de tous à la justice, indique un communiqué du ministère de la Justice. Ils ont aussi insisté sur l'importance des projets inscrits dans les domaines de modernisation des services judiciaires, d'amélioration de l'accueil des usagers, de facilitation de l'accès à la justice et des mécanismes de protection des mineurs. Il a été convenu, par la même occasion, de mettre sur pied un groupe de travail conjoint pour élaborer un programme de coopération et d'appui aux projets de réforme du système judiciaire.