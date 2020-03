Les Mondiaux d'athlétisme repoussés à 2022

Les Championnats du monde d'athlétisme prévus à Eugene (Oregon) en août 2021 auront lieu en 2022, suite à l'annonce des nouvelles dates pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi World athletics.

"Nous soutenons les nouvelles dates pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 (...) qui laissent le temps nécessaire aux athlètes pour retrouver l'entraînement et les compétitions", écrit la Fédération internationale d'athlétisme dans un communiqué.

"Nous travaillons désormais avec les organisateurs des Mondiaux d'athlétisme prévus en Oregon à de nouvelles dates en 2022", ajoute World athletics (ex-IAAF).

Les Championnats du monde étaient programmés du 6 au 15 août 2021, une date rendue impossible par le choix du Comité international olympique (CIO) et du Japon lundi d'organiser les Jeux de Tokyo du 23 juillet au 8 août.

Dès l'annonce du report des Jeux la semaine dernière, le sport olympique N.1 s'était déclaré prêt à décaler d'un an ses Mondiaux.

World athletics se déclare également "en discussions" avec les organisateurs des Championnats d'Europe (Munich, du 11 au 21 août) et des Jeux du Commonwealth (Birmingham, du 18 au 31 juillet), deux compétitions multisports également prévues à l'été 2022, qui pourraient voir leur calendrier chamboulé.

Les Mondiaux suivants sont programmés un an plus tard à Budapest à l'été 2023, alors que les Championnats d'Europe prévus à Paris du 25 au 30 août 2020 sont pour l'instant maintenus.