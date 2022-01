Les Marocains de Yaoundé décortiquent la qualification des Lions

Les Marocains de Yaoundé ont suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention la rencontre ayant opposé le Maroc aux Îles Comores, scellée par la victoire et couronnée par la qualification des Lions de l'Atlas pour les huitièmes de finale de la 33èmeCoupe d'Afrique des nations. Certains sont partis au stade, d'autres ont préféré voir ce match chez eux ou rassemblés dans des cafés de la capitale camerounaise. Point commun entre ces ressortissants marocains établis au Cameroun: l'amour de la patrie et des Lions. Heureusement, cette rencontre a connu la victoire des Marocains et une domination nette dans tous les secteurs du jeu. Saluant cette performance des Lions, les Marocains de Yaoundé ont, en analystes cette fois-ci, relevé un certain manque d’efficacité devant les buts. "Nous sommes très contents de cette victoire. Le Maroc a très bien joué", s'est félicité Mourad, regrettant, cependant, ce manque d'efficacité qui a empêché les Nationaux de l'emporter sur un score plus large. Pour lui, le Maroc possède tous les ingrédients nécessaires pour signer un bon parcours durant cette 33ème édition de la CAN et aller le plus loin possible. Qua nt à Hassan, il s'est dit être craintif avant le début de la rencontre, en l'occurrence de tomber dans ce piège comme a été signalé par le sélectionneur national. "Mais, les Marocains ne sont pas tombés dans ce piège. Ils ont bien négocié le match, sans sous-estimer l'adversaire. Cette victoire est méritée et j'espère que le Maroc fera un bon résultat contre le Gabon pour rester à Yaoundé", a-t-il dit. Safae a, quant à elle, indiqué que ce match était très riche en occasions et en opportunités pour le Maroc, qui a pu jusqu'ici dicter sa loi durant les deux premières rencontres. "C'était un beau spectacle, un jeu très propre", a-t-elle relevé, tout en émettant son souhait que dans les phases à élimination directe, les Lions de l'Atlas concrétisent le maximum d'occasions. De son côté, Ahmed a souligné que le match était ouvert et les Nationaux ont joué la balle au sol pour chercher Ayoub El Kaabi. Il a, en outre, salué Achraf Hakimi qui a pu se relever après une baisse de régime en première mi-temps et souhaité un parcours plein de réussite pour les Lions de l'Atlas. Après avoir battu lundi le Ghana 1-0 et l'équipe des Comores vendredi par 2-0, les Lions de l'Atlas affronteront lors de leur prochaine rencontre le Gabon, dans l'objectif de remporter ce match et de rester à Yaoundé. Yaoundé.