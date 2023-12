Les Marocains Souad Mouktadiri et Amine Echiguer aspirent à une participation honorable  

Le motocycliste marocain Amine Echiguer et la pilote Souad Mouktadiri ont affirmé, jeudi, leur volonté d'honorer le Maroc et de signer une prestation distinguée lors de la 15ème édition du rallye Africa Eco Race, prévue du 30 décembre au 14 janvier prochain.



Ce rallye, qui partira de Monaco, en France, vers la capitale sénégalaise, Dakar, en passant par le Maroc et la Mauritanie, constituera une opportunité de réaliser des résultats positifs et de hisser haut les couleurs nationales lors de cet événement sportif auquel prendront part 125 concurrents, dont 80 dans la catégorie moto et 45 dans les catégories auto, camion et véhicules légers, ont-ils ajouté lors d'une conférence de presse tenue à Casablanca.



A cet égard, la pilote Souad Mouktadiri, engagée en auto, n'a pas caché son "rêve de réaliser une prestation positive et honorer le Maroc", se disant déterminée à surmonter les différents défis et circonstances difficiles du rallye. De son côté, Amine Echiguer a exprimé sa joie de prendre part à cet événement sportif de premier plan qui rassemble une trentaine de pays, soulignant son aspiration à monter sur le podium.



Le motocycliste marocain dispose d’une grande expérience dans les courses. Il a remporté le titre mondial en rallye de catégorie 3 et la Coupe Enduro du rallye du Maroc pendant deux années consécutives, en plus de son bon classement dans de nombreux rallyes de désert organisés au Maroc. Sur une distance d'environ 6.000 km, les concurrents traverseront durant 15 jours de compétition, les déserts du Maroc et de la Mauritanie, avant de rejoindre Dakar, précisément le Lac Rose, où se dérouleront les compétitions de la dernière étape.



L’étape du Maroc est l'une des plus importantes de l’Africa Eco Race, avec un parcours reliant Nador aux provinces du Sud du Maroc, en passant par Boudnib, M'Hamid El Ghizlane et Assa-Zag. Les compétitions des cinq étapes disputées au Maroc prendront fin dans la ville de Dakhla, où les concurrents bénéficieront d'une journée de repos, avant de mettre le cap sur la Mauritanie et le Sénégal.