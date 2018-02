Les Lions de l'Atlas sur le toit de l’Afrique

Jamal Sellami : Nous avons cherché le titre et nous l’avons eu avec mérite



Salisu Yusuf : Nous avons trouvé de vraies difficultés à développer notre jeu



"Nous avons cherché le titre du 5ème Championnat d'Afrique des Nations (CHAN Maroc-2018) depuis le début de la compétition et nous l’avons finalement eu avec mérite", s’est félicité, dimanche soir à Casablanca, le sélectionneur national des joueurs locaux Jamal Sellami.

Lors de la conférence de presse d'après-match tenue au Complexe sportif Mohammed V, Sellami a souligné que le score de cette rencontre (4-0) reflète parfaitement les prestations des Lions de l'Atlas tout au long de cette compétition, signalant que le travail sérieux et continu était la clé du sacre.

Revenant sur les conditions ayant caractérisé cette rencontre, l'ancien joueur du Raja de Casablanca a salué la détermination des nationaux qui ont abordé ce match avec "confiance et optimisme", insistant sur la nécessité de progresser d’une rencontre à l’autre pour arriver au niveau d’aujourd’hui.

"J'ai demandé à mes joueurs de donner le maximum d’eux-mêmes pour prendre le dessus sur cette équipe nigériane coriace et offrir le titre au peuple marocain", a-t-il dit., rapporte la MAP.

"Après avoir marqué et fini la première mi-temps avec ce but d’avance, j’ai demandé aux joueurs de rester concentrés et d’essayer d’en ajouter d’autres pour ne pas être surpris à la fin", a-t-il enchaîné.

Répondant à une question sur les chances du meilleur buteur de l’histoire du CHAN (9 buts) Ayoub El Kaabi de disputer la Coupe du monde 2018, Sellami a fait savoir que le sélectionneur national Hervé Renard est le mieux placé pour y répondre.

" M. Renard est un homme de métier et d’expérience", a-t-il d'emblée avancé, notant qu'il serait certainement conscient du type de joueurs qui pourraient parfaitement répondre à son système de jeu.

"Tout ce que je demande à El Kaabi, c’est de poursuivre cette belle progression pour gagner la confiance du Français et faire partie du groupe qui disputera la Coupe du monde" a-t-il précisé.

Sellami a tenu à également à remercier tout un chacun ayant participé à cette victoire, se disant fier d’avoir honorablement représenté les cadres nationaux comme l’a fait Ammouta avec le WAC de Casablanca.

De son côté, le sélectionneur nigérian Salisu Yusuf a souligné qu’il assume la responsabilité de cette défaite, précisant que le fait d’atteindre la finale est un grand exploit en soi.

"Aujourd’hui, nous avons trouvé de vraies difficultés à développer notre jeu, et ce à cause des différentes blessures qui ont touché nos joueurs", a-t-il déploré, notant que ses poulains auraient joué autrement, s’ils avaient été complets.

"Nous avons essayé de faire entrer de jeunes joueurs remplaçants pour mettre de l’énergie, mais l’équipe marocaine était bien en place et ne leur a pas laissé la moindre occasion pour démontrer leur potentialités".

"Après avoir encaissé le premier but, nous nous sommes déconcentrés et nous n’avons pas réussi à revenir dans le match", a ajouté le Nigérian.