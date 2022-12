Les Lions de l'Atlas fiers et honorés par l'audience accordée par S.M le Roi

Les joueurs de l'équipe nationale de football, qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ont exprimé, mardi, leur bonheur et leur fierté suite à l'audience qui leur a été accordée par S.M le Roi Mohammed VI au Palais Royal à Rabat.



Le capitaine des Lions de l'Atlas, Ghanem Saïss, a souligné, dans une déclaration à la presse, que l'équipe est "très honorée" d'avoir été reçue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"C'est un immense honneur de pouvoir rencontrer S.M le Roi", a affirmé Saïss, tout en exprimant ses remerciements au Souverain pour Ses efforts visant à développer le football national. "Beaucoup de joueurs de l'Académie Mohammed VI de football arrivent à l'équipe nationale, ce qui montre l'importance" du travail accompli par S.M le Roi, a relevé le capitaine des Lions de l'Atlas.



"On a fait une Coupe du monde de qualité et on a surtout montré de belles valeurs, des valeurs humaines, les valeurs du Maroc en général, ce qui nous a permis d'atteindre ce niveau de la compétition", a ajouté l'international marocain.



"C'est une page de l'histoire du football qui s'est écrite au Maroc et j'espère que ce n'est que le commencement et qu'on va continuer d'écrire de belles pages de cette histoire", a affirmé Ghanem Saïss.



De son côté, Sofyan Amrabat s’est dit heureux de l’audience accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de l’équipe nationale de football. "C’est un rêve qui s’est réalisé. Je suis très heureux d’avoir rencontré notre Roi", s’est félicité le milieu de terrain des Lions de l’Atlas.



Amrabat a, par ailleurs, remercié le peuple marocain pour l'accueil chaleureux qu’il a réservé à la sélection nationale ainsi que pour le soutien qu’il leur a témoigné tout au long du Mondial au Qatar. Il n’a pas manqué aussi de remercier les Marocains du monde pour leur soutien et encouragements. "C’est incroyable. Je n’ai jamais vu cela dans ma vie. Comme si on avait gagné la Coupe du monde", a-t-il lancé.



"Nous sommes très fiers d’avoir apporté de la joie à notre peuple", a ajouté le milieu de terrain de l'équipe nationale. "Rencontrer Sa Majesté le Roi constitue une grande joie pour nous", a souligné, pour sa part, Achraf Hakimi.



"Nous étions entre nous, enfermés, mais venir ici et voir le peuple marocain si heureux nous donne beaucoup de motivation et de force pour les grands succès que connaîtra notre équipe nationale," a ajouté le latéral droit des Lions de l'Atlas. "Nous avons tout donné ce mois-ci pour rendre notre pays fier", a affirmé Hakimi.



Quant à Jawad El Yamiq, il s'est dit aussi honoré de l'audience accordée par le Souverain aux Lions de l'Atlas. "Nous sommes très fiers d'avoir honoré notre pays," a indiqué le défenseur central.



"Nous avons eu droit à un merveilleux accueil de la part du public marocain depuis notre arrivée à l'aéroport", a ajouté El Yamiq, exprimant sa fierté de l'exploit réalisé par les Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde au Qatar. "On va continuer à travailler pour honorer le Maroc et l'Afrique", a souligné le défenseur.