Les Lions de l'Atlas enfilent leur nouveau maillot d’entrainement, estampillé "Maroc, Terre de Lumière"

L’ensemble des joueurs de l’équipe nationale de football, actuellement au Complexe Mohammed VI de football, en préparation de leurs deux prochaines rencontres contre le Liberia et le Burkina Faso ont étrenné leur nouveau maillot d’entraînement estampillé du logo "Maroc, Terre de Lumière", la marque internationale Maroc lancée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT).



La Fédération Royale marocaine de football et l’ONMT avaient scellé un partenariat stratégique en juin dernier dans le but de promouvoir la destination Maroc via le football, indique l'ONMT dans un communiqué.



Selon la même source, ce partenariat, qui couvre la période 2023-2030, prévoit de faire du football un levier de promotion touristique du Maroc tout en renforçant l’image du Royaume.



Pour l’ONMT c’est un grand honneur d’accompagner la Fédération Royale marocaine de football et les Lions de l’Atlas dans leurs exploits et dans leur contribution exceptionnelle au rayonnement du Maroc dans le monde entier.